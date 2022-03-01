豆渣酒渣轉廢為食　職訓局THEi學生研製成可食用匙羹及筷子

循環再用、綠色生活越來越受社會關注，在日常的食品加工過程中，水果皮、蛋殼、咖啡渣等的食物副產品，會造成不少資源浪費，職業訓練局香港高等教育科技學院(THEi高科院)新成立跨學科食物副產品研究中心，聚焦於食物副產品的環保創新研究，有學生成功將豆渣和酒渣，製作成可食用的植物肉漢堡和香腸，以及食用器具等。



研究學生：為食物副產品賦予新生命

THEi跨學科食物副產品研究中心設有兩個研究實驗室，為食用和非食用食物副產品提供跨學科應用研究平台。「食物副產品再生實驗室」主要進行可食用副產品的研究，例如將具高膳食纖維及富蛋白質的食物副產品轉化為健康食品，師生團隊早前與豆製品生產及釀酒公司合作，反覆測試豆渣和酒渣，成功把這種食物副產品製作成可食用的植物肉漢堡和香腸，以及食用器具等，創造全新的健康飲食及用餐體驗。

參與研究的THEi高科院學生Marcus(何汶諺)表示，受到有關植物肉及可食用器具的概念啟發而進行這項研究，他們研發的可食用匙羹及筷子現有原味、檸檬及可可味等不同口味，Marcus對這次研發成果感到高興，認為除可為餐飲體驗增添趣味，更重要是能為食物副產品賦予新生命。

THEi高科院柴灣校園的「食物副產品轉化實驗室」3月1日啟用。（THEi提供圖片)

研蛋殼製作外賣餐盒等

位於THEi高科院柴灣校園的「食物副產品轉化實驗室」，主要透過先進的科學設備及技術，將非食用性的食物副產品轉化為可製作不同用品的環保物料。其中修讀產品設計的學生及導師，目前正進行一項有關塑膠替代物料的研究，透過抽取蛋殼中的高鈣化合物，製成可降解材料，研究把物料用於製作外賣餐盒、剷子等器具，為環保及可持續發展出一分力。

THEi高科院跨學科食物副產品研究中心今日（1日）正式啟用，環境局局長黃錦星在網上開幕禮致辭時表示，樂見THEi高科院建立嶄新的跨學科食物副產品研究中心，期望廚餘再生，拓展轉廢為材，助減廢又減碳。

職業訓練局主席戴澤棠則表示「減廢」是本港實現碳中和目標不可或缺的措施，新成立的跨學科食物副產品研究中心，以創新方案將食物副產品「轉廢為寶」，推動可持續發展。THEi高科院校長曹秀芳教授期望中心能為學生，以及學界和業界等合作夥伴提供平台，透過食物副產品的相關研究，掌握新科技，推動創新。