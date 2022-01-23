綠在區區難收工商廢塑膠　環團工商廈收膠　年半收45噸多屬包裝膜

在2020年工商業廢物中，塑膠重量佔約25%，不過甚少回收途徑。環保團體「綠領行動」由2019年起獲回收基金資助710萬元，在49棟工商廈提供廢塑膠回收，涵蓋包裝膠膜、速遞袋及即棄食物容器等。截至去年12月底，共收到45噸塑膠，比原定目標多出5噸，當中近80%為包裝膠膜。

有提供網購的社企指，未有計劃前收到的膠膜、泡泡紙等，每個月接受的膠膜可儲滿近30個紙箱，均會當普通垃圾棄置，「雖然好浪費，不過都無辦法，綠在區區又話唔收咁大量」。社企表示，綠領行動計劃開展後，回收膠膜可更方便；亦有管理公司指，每日棄置堆填區的垃圾量減少最多25%。



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綠領行動於2020年6月起至今年2月期間，在全港49棟工商廈擺設回收桶，收集包裝膠膜、膠袋、膠樽、速遞袋及即棄食物容器五類塑膠，然後送到工場進行清潔及壓縮程序，再安排回收商運走，再造成原材料。團體指，截至去年12月底，共回收到約45噸塑膠，當中近80%為包裝膠膜，其次是膠樽及即棄食物容器。

物流業耗用包裝膠膜量大 綠領行動︰無諗過有咁多包裝膠膜湧嚟

綠領行動關聯機構、負責計劃的綠領同盟有限公司項目主管黎倩婷指，計劃發現全棟均為物流運輸貨倉的工廈包裝膠膜數量龐大，去年3月有兩棟純物流倉工廈參與計劃後，回收量比最高時飆升約67%；至第三間物流倉工廈參與，一個月的回收量更達高峰5,527公斤。

不過她直言「無諗過有咁多包裝膠膜湧嚟」，工場更一度「爆滿」，她形容當時「啲膠疊到天花板，完全見唔到陽光」。因此去年8月起曾一度減少回收量，若非場地所限，估計劃的總回收量可達60噸。

綠在區區拒收非家居回收物

社企「公平點」負責人蔡小姐指，由於其公司不少產品為外國運港，當中例如食用油及花水等易碎物品，更會使用大量泡泡紙等包裹，旺季時一個星期可儲滿一輛手推車的包裝膠膜。以往其公司曾儲起包裝膠膜，「試過行好遠去綠在區區，但職員話主要收家庭嘅回收物」。

蔡小姐無奈指，以往沒有回收途徑下，只能棄置包裝膠膜，「雖然好浪費，不過都無辦法」。在綠領行動計劃後，她認為回收更方便，「喺樓下就有，唔使推架車行兩個街口，甚至跨區」，亦可教育員工要有環保意識。

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另外，有參與計劃的管理公司指，計劃開展後垃圾量大減。夏利文物業管理有限公司助理物業經理何小姐表示，計畫前亦有在大廈內擺放三色桶，不過難以處理大量包裝膠膜，故只能當普通垃圾處理，棄置到堆填區。而垃圾數量亦十分龐大，「大型660公升嘅垃圾桶一日爆兩次」。而綠領行動計劃開展後，垃圾量由每日約裝滿35桶大型垃圾桶，減少至25至30桶，「清潔工都唔使一日清幾轉，輕鬆啲」。

環團倡垃圾徵費實施前 為工商廈提供實際回收渠道

黎倩婷建議，政府應在垃圾收費實施前，提供實質資助予工商廈物業管理公司，改善工商廈内的回收設備，並提供確實的回收渠道。而環保署外展隊亦可定時到工商廈，進行乾淨回收教育工作，持續提升業主及租戶的回收意識。