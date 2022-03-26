恒大珺瓏灣、小瀝源及牛頭角等六區污水呈陽性　22萬人需自我檢測

本港疫情發展仍維持高位。政府於周六（26日）晚上公布，多區屋苑污水檢測結果呈陽性。其中包括屯門掃管笏一帶樓宇、恒大珺瓏灣、沙田小瀝源等。政府將在27日起，向約22萬名居民、清潔員和物業管理員派發快速測試套裝，供他們自行檢測。



3月26日 部份污水監測呈陽性涉及屋苑：



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因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由周日（27日）起陸續向以下地點約23萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過8萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及範圍及屋苑如下：

－觀塘區 — 樂華南邨、樂華北邨、牛頭角上邨、牛頭角下邨及振華苑

－深水埗區 — 保安道、興華街、元洲街及長發街附近一帶住宅（見附件）

政府在26日公布，深水埗長發街、元洲街及順寧到附近一帶住宅污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，(政府新聞網圖片)

－大埔區 — 聯益漁村、三門仔新村及暉曜花園

－荃灣區 — 荃灣中心、荃威花園、愉景新城、荃景花園、福來邨、祈德尊新邨、錦豐園、荃灣廣場、灣景廣場、德仁樓、家興大廈、都城大樓及安康大廈

－屯門區 — 龍珠島別墅、龍珠島花園、瑜翠園、浪濤灣、漣山、琨崙、海澄軒、愛琴灣、星堤、上源、恒大珺瓏灣、海譽、滿名山、翠峰小築、翠濤居、容龍居、南岸、雅德苑、雅翠苑、屯門閣、海盈花園、海慧花園、青山灣花園、龍騰花園、豐景園、海典軒、恆福花園、麗寶大廈、嘉喜利大廈、龍成花園、冠峰園、恆豐園、恆順園及錦暉花園

－沙田區 — 碩門邨、綠怡雅苑、帝堡城、康林苑及廣源邨

▼3月25日 政府公布4月初向市民派防疫服務包▼



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政府發言人表示，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及／或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。如他們選擇進行核酸檢測，可收集鼻腔拭子樣本，並由專人上門收取樣本進行核酸檢測。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。