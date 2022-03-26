恒大珺瓏灣、小瀝源及牛頭角等六區污水呈陽性　22萬人需自我檢測

本港疫情發展仍維持高位。政府於周六（26日）晚上公布，多區屋苑污水檢測結果呈陽性。其中包括屯門掃管笏一帶樓宇、恒大珺瓏灣、沙田小瀝源等。政府將在27日起，向約22萬名居民、清潔員和物業管理員派發快速測試套裝，供他們自行檢測。
3月26日 部份污水監測呈陽性涉及屋苑：
因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由周日（27日）起陸續向以下地點約23萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過8萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
涉及範圍及屋苑如下：
－觀塘區 — 樂華南邨、樂華北邨、牛頭角上邨、牛頭角下邨及振華苑
－深水埗區 — 保安道、興華街、元洲街及長發街附近一帶住宅（見附件）
－大埔區 — 聯益漁村、三門仔新村及暉曜花園
－荃灣區 — 荃灣中心、荃威花園、愉景新城、荃景花園、福來邨、祈德尊新邨、錦豐園、荃灣廣場、灣景廣場、德仁樓、家興大廈、都城大樓及安康大廈
－屯門區 — 龍珠島別墅、龍珠島花園、瑜翠園、浪濤灣、漣山、琨崙、海澄軒、愛琴灣、星堤、上源、恒大珺瓏灣、海譽、滿名山、翠峰小築、翠濤居、容龍居、南岸、雅德苑、雅翠苑、屯門閣、海盈花園、海慧花園、青山灣花園、龍騰花園、豐景園、海典軒、恆福花園、麗寶大廈、嘉喜利大廈、龍成花園、冠峰園、恆豐園、恆順園及錦暉花園
－沙田區 — 碩門邨、綠怡雅苑、帝堡城、康林苑及廣源邨
▼3月25日 政府公布4月初向市民派防疫服務包▼
政府發言人表示，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。
於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及／或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。如他們選擇進行核酸檢測，可收集鼻腔拭子樣本，並由專人上門收取樣本進行核酸檢測。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。