確診大廈｜147幢大廈新上榜　涉貝沙灣3座、黃埔花園等

本港昨日（25日）新增8,841宗確診個案，是2月24日以來首次跌破萬宗，降至4位數。「疫廈」數字亦稍為回落。據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有5,897幢大廈有人確診，較前日的6,039幢大廈減少142幢。



港島東區直至昨日仍屬「重災區」，共500幢大廈上榜；其次為元朗區及沙田區，分別有498幢及451幢大廈有人確診。至於新上榜的「疫廈」則有147幢大廈，當中九龍城區以20幢佔最多，包括黃埔花園、啟晴邨等，其次是沙田區新增16幢大廈。



▼3月26日上榜的部份確診大廈▼



東區500幢大廈有人確診 18區中最多

最新確診名單的5,897幢大廈中，有500幢位於港島東區，為全港18區之冠。當中不少為大型私人屋苑，包括太古城、城市花園、康怡花園等。而藍籌屋苑太古城上榜的大廈不變，與前日一樣為18幢，可見該區的大爆發持續。

其次為元朗區及沙田區，分別有498幢及451幢大廈有人確診。不過前日的頭3位依次序為東區、元朗區及油尖旺區，換言之油尖旺區的疫情有所緩和，由前日的451幢減至昨日的441幢，意味著有10幢大廈在過去14日內，未有再出現新增個案，該區的大爆發似乎有所緩和。

▼3月26日確診大廈全名單▼



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至於昨日一共新上榜147幢疫廈，當中以九龍城區以20幢佔最多。九城區確診的大廈種類較多，當中包括私人屋苑、公共屋邨，甚至安老院舍，例如亞洲婦女協進會陳昆棟頤養之家護理安老院、黃埔花園、啟晴邨等。

沙田區佔16幢上榜排第二，包括仁安醫院、香港賽馬會職員宿舍駿喜閣。觀塘區則佔13幢排第三，當中大部份為公共屋邨，包括樂華北邨、秀茂坪南邨、藍田邨等。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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貝沙灣3座、藍灣半島上榜

此外，昨日新上榜的名單中，較特別的大廈包括︰堅尼地城社區綜合大樓、亞洲婦女協進會陳昆棟頤養之家護理安老院、新生精神康復會新生會大樓長期護理院、仁安醫院、香港賽馬會職員宿舍駿喜閣；亦有藍灣半島藍灣廣場、貝沙灣3座等。