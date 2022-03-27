隔離設施「床等人」　林鄭稱快測陽性者可舉手　與照顧者齊齊入住

特首林鄭月娥今日（27日）召開例行記者會，表示不少隔離設施已做到「床等人」，強調現時已有足夠設施應付，當有市民檢測陽性後，可主動要求入住，「佢自己舉手『我想去』，我哋都大把設施係到畀佢，亦有專屬車隊送佢。」她又指，現時社區隔離中心越來越人性化，照顧者亦可一併入住。
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有足夠設施籲市民放心 林鄭：舉手想去都大把設施畀佢
林鄭月娥指出，當檢測呈陽性後，現已有足夠設施應付，故市民可放心。她又指，衛生防護中心經評估後，會建議部份患者入住隔離設施，不過，倘市民快測陽性，即使未等到衛生防護中心的評估，都可以自己「舉手」入住，「佢自己舉手『我想去』，我哋都大把設施係到畀佢，亦有專屬車隊送佢。」
社區隔離中心愈趨人性化 部份單位較寬鬆
林鄭月娥亦說，現時社區隔離中心越來越人性化，保安局、紀律部隊正不斷設法，使中心更適合感染人士入住，「甚至想連埋照顧者一齊住，我哋都可以。」她解釋，部份單位較寬鬆，單位內不止有一張床。
她呼籲，當確診者檢視其居住環境、家庭、身體狀況等後，都應以隔離優先，故應盡快入住隔離設施，為香港防疫出一分力。
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