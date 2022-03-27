通關｜梁卓偉籲反思港在國家大局角色︰幫唔到都唔好添煩添亂

第五波疫情持續，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（27日）於商台節目建議，循「針、藥、床、活、國」五個方向抗疫，包括社署每日公布安老及殘疾院舍的打針數據、將現時多出的床位物盡其用等。此外，他特別提到，須反思本港在國家大局擔任的角色，指「幫唔到都唔好添煩添亂。」



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梁卓偉於電台節目表示，早於1月3日已建議政府當局收緊社交隔離措施，而事實上第五波疫情的零號病人，確實發生於不久後的1月6日，由酒店隔離檢疫的尼泊爾病人傳出社區。他指，星星之火可以燎原，認為強疫須果斷，「好唔好彩，我哋可以喺科學上估計得到嘅，已經發生晒。」

梁卓偉表示，作為傳染病學的研究者，需接觸電腦程式及大量文字，但他強調「唔可以當係冷冰冰嘅數字」，指目前7,101個死者亦有家人，須減低將來可預見的死亡個案。因此目前只能向前看，建議循「針、藥、床、活、國」五個方向抗疫。

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社署每日應公布安老及殘疾院舍的打針數據

在「針」方面，梁卓偉認為香港最弱的一環為「精準打針」，70歲以上長者的接種率不足。他建議，社署每日應公布安老及殘疾院舍的相關數字，包括已接種疫苗、因曾感染須延後打針、家人不同意打針等數目，以估算未來可安排打針的長者數據。而社署及民政署亦須幫忙找出社區中的「隱老」，以推動更多長者打針。

「床」方面，梁卓偉指本港「十萬火急」獲中央支援，入住率竟然僅得單位數，未能物盡其用，更出現「人球效應」。目前確診長者先到急症室求醫，其後住院不足數日，則轉往方艙醫院等治療設施。他認為，不斷轉換陌生的環境不利長者，「一個長者一個禮拜入面搬四次，好人都散啦。」

至於「藥」及「活」方面，他認為意思是「精準用藥」，及靈活調整防疫措施。

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香港須為上海、深圳爆疫負起責任

「國」則指國家大局觀。梁卓偉承認自己不是經濟學家，不了解社會各界的需要，亦認為考慮利益為無可厚非。近日獲「高人」指點，提醒須反思本港在國家大局擔任的角色，「要諗下國家大局觀，點幫得到件事同國家，幫唔到都唔好添亂。」

梁續指，香港為全國唯一疫情大規模擴散的地方，而內地人口為香港的200倍，其長者接種率亦須急起直追，因此未能走「風土病」路線。而本港強項為物流、航運、金融，能助國家成為窗口。他更認為，上海及深圳近日爆疫源於香港，因此本港需負起責任。

梁卓偉亦非常同意通關及國際聯繫的重要性，但他強調須將心比己，指內地的人事任免嚴厲，以香港目前的情況，相信省市的領導亦不願意通關。他認為，香港須給予對方的信心，如兩地的風險標準一致，故不能強人所難，「我哋諗盤算千祈唔好諗自己。」

他亦表示，根據近日八達通使用量數據，顯示市民出行的數字有所上升。他希望港人能咬實牙關減少外出，令第五波疫情能盡快終結。

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