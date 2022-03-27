政府本周起圍封大廈時為未打針長者登記　強檢陰性翌日上門打針

本港疫情持續嚴峻，政府續推行多項措施「谷針」追落後，公務員事務局局長聶德權今日（27日）預告，政府家居疫苗接種計劃將設網上平台供登記，並在今周透過地區組織先行，在派發物資及探訪期間收集未打針的70歲以上長者或未能外出人士的資料作登記；本周開始亦試行在圍封強檢大廈時，會為未打針長者登記資料，倘檢測結果呈陰性，翌日解封時會提供上門打針服務，做到「針搵人」。



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爭取4月底12歲以上打針率達9成

聶德權表示，截至昨晚，全港有650萬人已打第一針，佔3歲或以上人口89.5%；已打兩針及三針人口，分別佔564萬人及267萬人。他稱，爭取在今年4月底前，12歲或以上人口接種率達9成，並全力提升兒童、70歲以上長者及安老院接種率，重申第五波疫情清楚告知「鐵一般的事實」，已打兩針或以上人士的病死率比未打針或只打一針人士低18倍。

除「針等人」 亦要「針搵人」

聶表示，每日可接種10萬劑疫苗，但過去一周平均每日僅打6萬劑，目前仍是「針等人」，亦要做到「針搵人」。在長者方面，他指早前社聯、香港醫學組織聯會試行上門為行動不便長者或殘疾人士打針，決定擴大家居疫苗接種計劃，做好中央協調，包括設網上平台掌握有需要人士及居住地區，以及組織相關醫護團體、編配外展隊到不同地區上門打針，「出隊可集中某個區或屋邨，一次過上門打針。」

有關網上平台會在今周透過地區組織關愛行動試用，在派發物資及探訪期間，協助收集未打針的70歲以上長者或未能外出人士的資料作登記；其後會全面推行，屆時有需要人士可經平台登記，編排上門打針服務。

聶德權直言，具體操作並不容易，除了掌握有需要人士資料及住址，亦要編配醫護或外展隊、針藥數目、上門流程，包括迅速了解市民會否對疫苗成分敏感，「醫生未必需要成個屋邨走來走去，但會在附近可接觸地方睇住成件事，亦要有義工在打針後留返喺度觀察，及有需要及時通報及處理，以及印發針紙畀打針人士」。

聶德權預告，今周起試行在圍封強檢處所時，為未打針的70歲或以上長者或未能外出未打針人士登記，圍封行動完成翌日提供上門接種服務。（梁鵬威攝）

圍封強檢處所為未打針長者登記 翌日上門打針

此外，聶預告今周試行在圍封強檢處所時，例如公共屋邨，為未打針的70歲或以上長者或未能外出未打針人士登記，圍封行動完成翌日提供上門接種服務，認為在有數據顯示感染風險較高人士，應盡早得到疫苗保護。他解釋，過去亦有為未能外出人士上門採樣的特別安排，新措施下當住戶有陰性結果即可接種，亦會改善人手配置、針藥運送、打針、休息觀察及印發針紙安排等，其後會擴展計劃涵蓋社區更多有需要人士。

聶德權表示，3月18日已完成首階段外展目標，為1,100間院舍所有適合接種院友接種至少第一針。（資料圖片）

4.15前為合適院友打第二針

在院舍方面，聶德權表示，3月18日已完成首階段外展目標，為1,100間院舍所有適合接種院友接種至少第一針；第二階段目標是安排接種隊在4月15日前，為有關院舍安排不少於兩次外展服務，為所有合適院友打第二針或康復院友打一針。截至3月24日，已有4.33萬名院友打針，接種率達56%。

在兒童方面，聶表示爭取在4月底前，為3至11歲兒童提高接種率，學校可以團體形式預約安排學生到社區疫苗接種中心或學生健康服務中心，或申請流動接種站或外展隊到校打針。

他重申，疫苗接種推行至今已踏入第395日，第5波疫情對本港而言屬沉重教訓，展示打針的重要性及必要性，直言疫苗接種是走出疫境最徹底及重要方法。

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林鄭：接種疫苗是通關必要條件

特首林鄭月娥表示，疫苗接種是保護醫療系統最有效措施，亦有助走出疫情，成為與內地及海外通關的必要條件，強調政府策略一直以科學實證及臨床數據為依歸，包括接種優次、年齡、接種三針的間距等。

政府自去年二月底啟動疫苗接種，林鄭強調本港從不缺疫苗，亦不缺接種中心及外展隊，呼籲未打針或未打齊針的市民盡快接種。