內地醫護團隊400人駐亞博　醫管局︰倘病床爆滿會要求派多1000人

第五波疫情持續，醫管局行政總裁高拔陞今早（27日）於無綫節目《講清講楚》表示，自從約400名內地醫護人員支援後，亞博館可接收的人數，由200多增至400人。他指，曾對亞博館及其他展館進行估算，若所有病床均已接收病人，或需再多1,000名內地醫人手支援；而政府已與內地初步溝通並得到支持。

高拔陞又透露，經分析死者情況後，暫認為約四成死者的死因，與新冠病毒無直接關係。



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高拔陛表示，目前亞博館及其他醫管局運作的治療中心，主要負責需要照顧且病情穩定的病人。而早前第三及四波疫情，該批中心則照顧年青病人，他們具有自理能力，醫護人手的需求不多，因此高峰期可接收最多900名病人 。惟第五波疫情中，大部份病人為長者，部份卧床需要被照顧，故人手需求大增，可接收的病人數目亦相對減少。

內地團隊援港前 亞博館最多僅接收200多名長者

高指，過去一段時間已集中人手，令亞博館可接收200多名長者。他感謝中央政府的支持派出醫療團隊，指自從約400名內地醫護人員支援後，可接收的人數上升，由200多增至400人，「我哋覺得係好嘅方向發展。」

被問到會否「加碼」，高拔陛讚揚內地醫療團隊為高水平的精英，相信合作純熟後，接收病人的數量能進一步增加，視乎疫情發展，甚至超過400人。他亦透露，曾對亞博館及其他展館進行估算，若所有病床均已接收病人，則可能再需要1,000名內地醫護人手。他指，政府已初步與內地溝通，稱「內地非常支持我哋工作。」

高拔陞指，自從約400名內地醫護人員支援後，可接收的人數上升，由200多增至400人。（張浩維攝）

承認須改善與其他部門協調長者出院

至於早前有長者尚未康復，便被安排出院返回安老院舍，以致院舍員工再申請將病人入住長者暫託中心。高拔陛解釋，過去數周安排及變化急速，第五波高峰期時院舍出現大爆發，亦未有足夠的暫託中心，因此只能無奈安排情況良好的長者返回院舍，以騰空床位接收危急的長者。

但高強調，「𠵱家基本上可以送去暫託中心」，亦同意與其他政府部門於協調上有改善空間。他指，已加強與衞生署、安老院舍等互相配合，並設立機制與社署聯繫，安排長者直接送往暫託中心，待康復後才准離開。

約四成死者與新冠病毒無直接關係

高亦透露，最近已分析死亡個案，初步結果顯示約四成多的死者，與新冠病毒有直接關係；另有三至四成則無直接關係；餘下約兩成則屬於未能分辨。他解釋，由於部份死者進院後短時間死亡，或於進院前已死亡，須再作分析，稍後將詳細公布詳情。

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