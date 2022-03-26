公院普通病房醫護缺裝備無津貼　醫管局：非只考慮有否接觸確診者

第五波疫情持續，有工會日前批評現時各公立醫院的普通科病房均有接收確診病人，但醫護津貼未有特別增加，個人保護裝人亦未見升級，只有普通外科口罩。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（26日）在疫情記者會上回應，醫管局一直按指引去審視員工需要，包括病房性質、疫情是否令其工作量明顯大增等因素，非只考慮是否接觸新冠病人。李指，醫管局對所有員工一視同仁，不同員工的付出都被認可。



▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



+ 3

現時各公立醫院的普通科病房均有接收確診病人，但醫護津貼未有特別增加，只有普通外科口罩。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業回應，醫管局本身有感染控制同個人防護裝備指引，會按實際工作需要及風險，包括病房性質，工作上有否因疫情令其工作量明顯大增，去提供訓練及裝備。

李續指，醫管局有平台討論、制訂。他相信一定會做到一視同仁，不同員工的付出都會被認可，同事有需要可按風險用不同保護裝備。

早前，醫管局在2月時宣稱向指定地點工作的醫護人員發放特別津貼，包括集中照顧確診病人的北大嶼山醫院香港感染控制中心，亞洲國際博覽館及竹篙灣的社區治療和隔離設施。同時，因應疫情急速發展，亦啟動各公立醫院的一線及二線隔離設施、急診室，協助接收病人。

▼3月25日 大埔廣福邨四大廈圍封檢測▼

