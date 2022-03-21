疫苗通行證｜擬擴至公立醫院範圍　醫管局：一定救人先

疫苗通行證現時在表列處所實施，政府擬擴至各間公立醫院管圍。病人未打針可入醫？醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業在今日（21日）疫情記者會上稱表示，一定以救人為先。他表示，暫時沒有詳細推行細節，但呼籲病人接種疫苗對減低死亡率有幫助。



▼3月21日 政府宣布將分階段放寬社交距離措施當日市面情況▼



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消息指，政府正考慮擴大疫苗通行證的適用範圍，並將要求所有到公立醫院或診所覆診或使用其他服務的病人及訪者需已接種疫苗。在今疫情記者會上，有記者提問如果病人未打針或接種足夠數量疫苗如何處理，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業回應稱，一定會以病人為先，「救人第一係第一」，特別是緊急治療。但暫時未有推行疫苗通行證的詳細資料，有方向時會再公布。

▼3月21日 政府宣布最快4月20日放寬社交距離措施▼



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政府昨日（20日）調整「疫苗通行證」第三階段，將會由原來的6月30日起提前至5月31日起施行，到時所有市民均須已接種第三劑疫苗（除個別特殊群組外）。