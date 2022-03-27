封區｜廣福邨再圍封一廈　全邨七廈齊中招　牽晴間五座亦上榜

再有大廈污水呈陽性須強檢，政府今日（27日）下午起先後圍封大埔廣福邨廣義樓，以及粉嶺牽晴間第五座，預計至明午（28日）才完成行動。



▼3月26日 大埔廣福邨圍封強檢▼

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大埔廣福邨廣崇樓、廣智樓、廣惠樓及廣禮樓上周五（25日）被圍封，翌日廣平樓及廣祐樓亦被圍封，合共發現380宗陽性個案，受檢居民中招率介乎3.3%至7%。政府今日再圍封同邨的廣義樓，尚欠廣仁樓未上榜。該屋邨在這三天共有七座大廈均被納入強制檢測。此外，粉嶺牽晴間第五座今午亦納入圍封強檢。

政府解釋，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定圍封檢測。政府要求受檢人士於今日晚上前接受檢測，他們會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，必須留在處所內。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

「受限區域」內，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將毌須於強制檢測行動中接受檢測。

根據今日發出的強制檢測公告，除了上述指明人士外，任何於3月14日至3月27日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在3月29日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

政府呼籲受檢人士全力合作，登記及進行檢測，並留在家中耐心等候結果。政府會嚴肅跟進受檢人士遵守強制檢測公告以及限制與檢測宣告的情況。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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