四地區污水陽性且病毒量高　14.5萬人要快測　涉耀東邨、富山邨等

政府今日（27日）表示，北區、葵青區、東區、黃大仙區一帶的污水檢測結果呈陽性，以及病毒量相對較高，顯示相關處所或有隱性患者存在，當中包括御皇庭、御景峰、灝景灣、 耀東邨、 宏景花園、嘉峰臺、富山邨等。

政府明日（28日）起陸續向以下地點的居民、清潔工、物管員工派發快速抗原測試包，供他們自行檢測，料涉約14.5萬人。



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政府指出，上述地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會由明日起，陸續向以下地點約14.5萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發快速抗原測試包，供他們自行檢測。

相關地點包括：



北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯、雍盛苑、昌盛苑及暉明邨



葵青區 — 盈翠半島、灝景灣、偉景花園、青怡花園、曉峰園、翠怡花園及海欣花園



東區 — 耀東邨、東駿苑、東盛苑、逢源大廈、鴻利大廈、新利大廈、東安大廈、永華大廈、德福樓、譽．都、海灣華庭、愛秩序樓、國興樓、都富大廈、嘉裕大廈、富景大樓、永興大樓、德雲樓、筲箕灣道341至343號、筲箕灣道345號、筲箕灣道348至350號、筲箕灣道370至372號、南安街9至11號、南安街13至15號、仲齊大廈、都匯東、新昌樓、海德堡、益基大廈及利發樓



黃大仙區 — 宏景花園、嘉峰臺、富山邨、瓊山苑、瓊麗苑、新麗花園及瓊軒苑



政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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