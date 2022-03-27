連續兩日新增個案跌至四位數　衞生署稱「好現象」　籲不應鬆懈

新冠肺炎疫情稍有緩和，本港今日（27日）新增8,037宗確診個案，即連續第二日跌破萬宗水平，至今第五波疫情錄得逾111萬人染疫。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，留意到連續兩日的確診個案水平跌至一萬宗以下，形容是「好現象」，「表示疫情開始穩定落嚟。」不過，中心提醒，現時社區仍有大量傳播鏈，呼籲大家不要鬆懈，現時亦無條件放寬任何社交距離措施。



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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，昨日新增3,555宗核酸檢測陽性個案，快速抗原檢測則有4,482宗，即單日新增8,037宗個案，累計至今第五波疫情有111.58萬宗。

歐又指，昨日再新增一間殘疾人士院舍有個案，涉一名職員及院友。至於安老院，則無新增院舍再爆疫。

再多151人離世

此外，昨日再新增151人病逝，即第五波累計有7,039人死亡，涉及4,193男及2,846女，整體死亡率0.63%。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，留意到連續兩日的確診個案水平跌至一萬宗以下。

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對於新增個案再跌至四位數，歐家榮表示，今日新增個案約8,000宗，與昨日相若。他指出，留意到連續兩日的確診個案水平跌至一萬宗以下，形容是「好現象」，「表示疫情開始穩定落嚟。」

應減少聚集、跨家庭聚會 憂放鬆即反彈

不過他提醒，現時每日仍有約8,000至10,000宗個案，顯示水平仍然相當高，故無條件放寬任何社交距離措施。他說，經過2至3個月抗疫，明白市民或出現疲態，但希望大家在關鍵時刻，仍然繼續緊守各項社交距離、減少聚集，亦不要舉行跨家庭聚會。

歐解釋，根據現時的個案水平，顯示社區仍有大量傳播鏈，憂慮市民一放鬆，或會容易在餐廳等地方遇到個案，「大家放鬆時，有可能會出現反彈，希望市民繼續保持高度警覺。」

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