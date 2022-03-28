聶德權：將試行圍封檢測為長者打針　初時僅提供科興　冀一個不漏

第五波疫情持續，公務員事務局局長聶德權今早（28日）於電台節目公布，將安排外展醫護隊，於圍封檢測後，並取得陰性證明後，上門為殘疾人士及70歲以上長者接種疫苗。此外，亦設網上平台登記，讓家人及社福團體等可代為登記上門打針。服務剛開始時，上門接種只安排科興疫苗，將來不排除再作安排 。



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聶德權表示，70歲以上長者接種率僅得七成，有20萬長者仍未接種疫苗。早前社聯及香港醫學組織聯會試行上門打針，故決定擴大家居疫苗接種計劃，將安排外展醫護隊，上門為未曾打針的殘疾人士及70歲以上長者接種疫苗，以達至「一個不漏」。

聶指，政府會先做好三件事，包括設網上登記平台，預約者的家人或社福／地區機構可代為登記地址等資料；聯絡醫護機構協調統籌；改善整個打針流程，如編配外展隊、分工、派發針紙及後續跟進。

聶相信，不少殘疾人士及長者因行動不便，無法到疫苗接種中心等地打針，但他未能預料未知具體預約人數。他指，社聯與醫學組織已收到6,000宗個案。 至於該網上登記平台於本周啟用。

接下來政府將向全港住戶派防疫抗疫包，他認為是一個好機會，讓地區組織、房署、物業管理等，接觸行動不便的長者及殘疾人士，以及上門到「三無大廈」搜集資料。

聶德權預告，將安排外展醫護隊，上門為殘疾人士及70歲以上長者接種疫苗。（資料圖片／梁鵬威攝）

此外，圍封大廈強檢亦是好機會，於行動完成並取得陰性證明後，為大廈殘疾人士及70歲以上長者接種疫苗。聶德權指，初時只會為一幢大廈的人士打針，待行動純熟後，視乎醫護團隊的數量，每晚可為幾幢圍封大廈提供打針服務。

被問到上門打針要求的人手較多，針後亦有15分鐘的觀察期，將如何安排流程。他指，過去經驗顯示觀察期發生意外的機率低，因此護士未必需要留下，可安排義工觀察，發生問題時立即聯繫醫生及護士。

聶又強調，科興及復必泰疫苗均安全有效，但服務剛開始時，上門接種只安排科興疫苗。他解釋，長者較多選出科興疫苗，其運送及打針過程亦較為方便。但他強調，服務推出後，如發現有需要，不排除再作安排 。

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