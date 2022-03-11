聶德權：第3針接種率50％　外展隊3.18前赴全港院舍有130間未到過

本港新冠肺炎疫情嚴峻，大部份死亡個案沒有完成接種疫苗。公務員事務局局長聶德權今日（11日）表示，現時本港接種第一劑人口達610萬，佔12歲或以上人口90.8%。不過他指接種第二針人口仍未夠90％；而已打第三針則佔約50％，故要加快接種進度。他形容目前加快院舍接種是「重中之重」，目標是3月18日前全港1,000多間院舍都將安排外展隊，為適合接種的長者打第一針，「做到疫苗全覆蓋」。

至於兒童方面，他指現時3至11歲兒童打第一針比例超過50%，「比預期快少少」，希望一個月後可提高到90％，因此會加強與學校聯繫，加快兒童打二針比率。



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聶德權今日在政府每日疫情記者會中指，截至昨晚（10日）接種總劑超過1380萬劑，60％是復必泰，40％是科興。12歲或以上接種第一劑的人數達610萬人，佔人口90.8%；接種兩針的有534萬人，佔12歲以上人口72.9%；已接種第三針的人口有210萬人，接種率約50%。

長者接種方面，聶表示60歲以上人士有約60%已打三針。至於兒童方面，現時有26萬名3至11歲接種一針，超過人口比例約50%。而12至19歲則有超過42萬名青少年接種疫苗，佔95%；工作人口20至59歲接種率超過95%；40至49歲接種率99.94%。長者方面，60至69歲接種第一針比率為89%；70至79歲為79%；80歲以上54%。

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聶德權強調，接種第二、第三針亦相當重要，目前第二針接種率快到80％，指要盡快推高至90％。他認為「隨著疫苗通行證第二階段下，4月30日後要打兩針先可繼續用，相信市民會打針」。

他指未來加快院舍接種是「重中之重」，目標3月18日前全港1,000多間院舍都可安排到外展隊，為適合接種的長者「起碼打第一針，做到疫苗全覆蓋」，亦會為可打第二、三針的長者接種，而現時有約130間院舍外展隊未到過。

▼不少安老院舍出現確診個案▼



他稱過去兩周招募額外醫護，負責外展的醫療機構原本五間增至16間，包括醫護界、衞生署隊伍，估計動員720名醫療人員參與。截至昨日全港1,096間院舍，超過970間、接近四萬名院友已獲安排接種苗，接種率為52％。

聶德權又表示，未來會擴大社區接種，將提供在家接種服務，為行動困難長者或人士提供上門打針。不過他補充計劃正策劃安排，有進展會再公佈。