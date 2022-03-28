跨境貨運轉全面接駁工會指九成司機停工　倡不落地封閉過關保飯碗

受第五波疫情影響，內地規定由本月14日起，跨境貨運改為全面接駁模式運作，取代以往由本港跨境司機點對點裝卸貨做法，貨櫃運輸業職工總會調查顯示，90%工友被迫停工，工會指新做法恐令本港司機掉失飯碗，建議容許本港跨境司機實施「閉環管理」，即全程封閉式過關，確保司機全程「不落地」，否則港府應考慮將受影響工友納入保就業範圍，提供經濟援助。



工聯會建議本港跨境司機實施閉環管理，過關後加以封條，確保司機全程不離開駕駛室直達作業點，杜絕傳染風險，亦可保障業界繼續有工開。(工聯會提供)

疫情下跨境貨運情況：



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貨櫃運輸業職工總會於本月23日，以問卷形式成功訪問1,163名跨境司機，調查結果顯示，90%受訪司機因新措施被迫停工、85%司機已經全無收入。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，自本月14日起，內地落實跨境貨運全面接駁模式後，本港跨境司機被禁止點對點直達內地作業點，須於指定接駁點落貨後，再由內地司機運往內地城市。

工會：內地司機發生交通意外責任未明

他提到，新措施令不少工友憂慮影響生計，他指，在現行做法下，本港跨境司機須自費僱用俗稱「騎師」的内地接駁司機，且近日更出現加價潮，即變相減薪，甚至導致入不敷支，另運力亦大降。他續說，新措施亦引起保險及意外責任隱憂，倘内地接駁司機駕港車在内地遇事故，或港車過境時發現違禁品等，責任誰屬；另接駁模式亦有傳播風險，他提到，不論内地或本港司機等候交接，均有人群聚集，易造成傳播，更有本港司機下班後不敢歸家，「驚傳染畀屋企人。」

陳迪手又表示，內地實行高防疫政策，不少本港跨境司機因被列密切接觸者、居於疫廈或疫區，被內地短暫停止14至21天不等，部分工友更被不斷延長期限，導致無限期停工，有司機更自2月5日起已被「停賽」至今，無法工作。

司機染疫不能開工 須自費聘內地司機接駁

駕駛跨境鮮活菜車司機的張先生指，自己一直循規蹈矩緊遵中港兩地貨運防疫政策，但早前不幸染疫，被移除名單21日，現時仍不能開工，由於要向内地接駁司機支付費用，收入根本不足以維持開支；亦有不少同業無工開，經濟陷入停頓，部分司機甚至出現欠債情況。

▼第五波疫情初，因供應緊張，本港蔬菜售價近日飆升▼



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工聯會理事長、全國政協委員及立法會議員黃國指，接駁措施對跨境司機生計造成嚴重打擊，另港府正計劃增加香港機場、內河碼頭和葵涌貨櫃碼頭三個香港接駁點，予內地司機直達運送，勢進一步衝擊跨境司機飯碗。他建議本港跨境司機實施閉環管理，即以封閉式管理過關，確保司機全程不離開駕駛室直達目的地，杜絕傳染風險，亦可保障業界繼續有工開，否則港府應將受影響的跨境司機納入保就業範圍，提供經濟援助，同時指定跨境貨車承接轉運業務；並提供臨時住所予有需要的跨境司機，免除長期屈居停車場貨車駕駛室之苦，齊心協力共度難關。

陸頌雄倡港府提供專用隔離酒店

立法會議員陸頌雄則期望，在實施閉環管理期間，港府可安排或專設隔離設施或隔離酒店，供本港跨境司機入住，並包食宿，費用由港府承擔。

翻查資料顯示，自2月4日以來，深圳口岸已發現逾500名本港跨境司機染疫個案，運輸署則自2月28日起，在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速測試，結果呈陰性司機方可進入內地，運輸署隨後以快速核酸檢測取代，進一步提高檢測準確性，其中上周四共進行1354次快速核酸檢測，當中發現3宗初步陽性檢測個案，署方已通知衛生署跟進。