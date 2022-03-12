林鄭：跨境鮮活食品供應已大致回復平日水平　將增500輛抗疫的士

本港爆發第五波疫情後，一度因跨境司機染疫、上水屠房關閉以及盛傳封城等的情況，而導致物資搶購潮，多間超級市場貨架被一掃而空。行政長官林鄭月娥今日（12日）指，跨境鮮活食品供應數量及價格已大致回復平日水平，會在物資供應上做到公開透明，亦會落實內地司機全閉環運輸到港。

運輸及房屋局局長陳帆指，已推進多個物資集中接駁站，昨日實貨試運順利。抗疫的士和抗疫巴士亦協助政府接載患者到指定診所或社區隔離設施，陳帆指，正籌備計劃再加500輕的士予消防局調配，亦已有1000輛大中小型巴士投入服務。



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行政長官林鄭月娥指，2月初向中央提出物資供應的具體請求，中央照單全收，指大至醫院病房、醫院器材、空氣淨化機，細至口罩、快測包都有供應。因應日常用品及鮮活食品因疫情影響跨境物流，林鄭月娥指，運輸鏈各行人手短缺，如跨境司機、物流業、貨倉上架人員到超市比人買等，但近日各方面都有改善，跨境鮮活食品供應已大致回復平日水平，價格已回落，會把物資供應做到公開透明，不斷發資訊以免市民因誤解而慌張。

政府發言人今日公布最新內地供港鮮活食品情況，指昨日蔬菜供應量約2 400公噸，菜芯及白菜昨天的平均批發價每斤分別為7.3元及4.7元，與平日內地供應量及批發價都已回落至平日水平。昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約42公噸，為平日內地供應量近八成，活豬供應亦充裕。昨日冰鮮家禽貨量約為11萬隻，而本地屠宰的活雞約8 000隻，供應亦相當穩定。過去一星期平均每日供應共400萬隻雞蛋，食米存貨亦足夠本港市民一個月食用。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，中央承諾無償贈送45萬盒治療新冠病毒中成藥予香港，現時37.4萬盒已到港，其中3分2會由醫管局轄下18個中醫診所及圍封強檢行動時派發，其餘則交由全港抗疫聯盟在地區分發。邱指，商經局的工作小組亦與內地安排，要求中成藥生產商調整生產線改專為供港用，確保市場供應並維持原有價格，亦有安排香港電台邀請專家和中醫，講述中成藥的效果及注意地方。

邱表示，中央亦協助做廣泛採購，包括快測檢測包及個人保護裝備等，指快速測試套裝現時「平到十幾蚊都可以買到」，會與消委會推出網上搜尋平台確保市民購買的快速測試套裝符合規格。邱說，物流署現時在柴灣、屯門、九龍灣等都有倉處，而灣仔會展中心及邵氏影城都免租金提供額外十多萬呎空間。

陳帆指，現時已增加水路及陸路運輸，由內地運貨抵港，更推進香港非鮮活及其他物資集中接駁站，指機場、葵涌碼頭、屯門內河碼頭設立的食品接駁站，昨日實貨試運順利，更計劃3月底前在新田錦壆路試另一模式，減跨境陸路運輸影響。

的士、小巴及旅遊巴業界早前亦加入抗疫隊伍，抗疫的士負責免費接送輕症患者去指定診所及回家，現時有約400輛，每日逾4000宗預約，截至今天接載超過42000次行程，陳帆表示，正籌劃再增500抗疫的士予消防處調配。而抗疫巴士方面負責送患者到社區隔離設施，陳帆說，截至3月10日，已接約17000確診人士到隔離設施，而車隊由原來200輛中小型巴士，增加至現時1000輛大、中、小型巴士車隊，會視乎需求調整數目。