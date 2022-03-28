港鐵票價｜各項指數未達可加可減機制加價幅度　港鐵疫下再凍價

政府統計處今日（28日）公布去年第四季的運輸業名義工資指數，為最後一個影響港鐵可加可減機制結果的數據。按統計處公布的數據，去年第四季的運輸業名義工資指數變動為-0.2%，連同早前公布的去年12月通脹指數（2.4%），減去額外的0.6%扣減，得出的結果是0.5%，未達按機制處理下實際可以加價的幅度，即港鐵將會凍價，是繼2020年凍價，及2021年減價後，再一次無法加價。



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可加可減機制方程式：

0.5 ｘ 去年12月份綜合消費物價指數變動 （2.4%）＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動（-0.2%）— 生產力因素（0）— 額外扣減（0.6%）= 0.5%



港鐵可加可減機制設「負擔能力上限」的「封頂」機制，實施的票價加幅不得高於同期家庭每月收入中位數的變動，而按最新2021年第4季的數字計算，家庭住戶每月入息中位數變為約7.78%。另外，假如票價調整介乎正或負1.5%，相關調整幅度需延後處理。

雖然之前港鐵票價調整方程式的運算結果，曾觸及「封頂」機制，未有按結果盡加，累計2.85%的延後加幅原本需於今年追加，然而翻查港鐵可加可減機制的啟動條件，只要方程式得出減價或凍價結果，相關延後加幅，將按機制再度延後。

另外，港鐵去年的基本業務利潤達111.5億元，按照「分享利潤機制」，即港鐵需撥出2.25億元作票價優惠。同時，根據「服務表現安排」，港鐵每宗延誤達31分鐘或以上的事故，假如成因與港鐵有關，便需繳交罰款，用作票價優惠。港鐵早前透露，去年錄得16宗相關延誤事故，初步確認屬港鐵控制範圍的因素，罰款合共1,900萬元。換言之，港鐵需撥出2.44億元作票價優惠。