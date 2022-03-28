港鐵票價｜凍價一年續推3.8%車費優惠　延後加幅累計達3.35%

港鐵可加可減票價機制的調整結果今日（28日）出爐，在去年第四季的運輸業名義工資指數得出-0.2%之下，港鐵將會再次凍結票價。港鐵表示，是連續第三次票價不作上調，並會延續去年中推出的3.8%特別車費回贈優惠，直至明年1月1日。

至於今年的原本得出的0.5%加幅，港鐵表示會延後至2023/24年度，按此計劃，即屆時累計有3.35%的延後加幅。假如延後加幅全數於明年追加，按照現有機制，一旦明年得出加幅1.5%或以上的結果，將會至少加價4.85%。不過港鐵亦指，正籌備整體票價調整機制檢討，將聆聽不同持份者的意見，參考不同國家和城市的機制，並充分考慮市民的負擔能力。



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可加可減機制方程式：

0.5 ｘ 去年12月份綜合消費物價指數變動 （2.4%）＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動（-0.2%）— 生產力因素（0）— 額外扣減（0.6%）= 0.5%



按照可加可減機制的方程式，今年得出的調整幅度為0.5%，由於介乎正或負1.5%之間，港鐵表示，按機制會將加幅轉撥至隨後一年，即於2023/24年度一併計算，本年度票價不會調整。按此計算，由於之前已先後合計有2.85%的延後加幅，港鐵表示，將繼續按機制安排延後，即明年度累計的延後加幅將達至3.35%。換言之，一旦明年票價機制未變，又得出高於1.5%的結果，便會至少加價4.85%。

不過港鐵亦指，正籌備整體票價調整機制檢討，將聆聽不同持份者的意見，參考不同國家和城市的機制，並考慮市民的負擔能力。港鐵稱，票價調整機制檢討希望平衡各方意見，同時兼顧港鐵持續發展，達致公開、客觀、務實可行。事實上，2021年的立法會文件亦透露，定期檢討將於 2023 年完成，如有由往年轉撥的票價調整幅度，會在檢討期間考慮處理安排。

「港鐵都會票」、「全月通加強版」及「屯門–南昌全日通」售價（港鐵文件）

早晨六五折優惠延長一年

港鐵續指，今年度將撥出逾6億元，作一系列車費優惠，包括將由去年年中推出的3.8%特別車費回贈，延至明年1月1日；「全月通加強版」、「港鐵都會票」及「屯門—南昌全日通」的現行售價將維持不變；六五折「早晨折扣優惠」計劃延續一年，直至2023年5月31日；繼續提供0.3元或以上的上「綠色專綫小巴轉乘優惠」，涵蓋超過 500 條綠色專綫小巴線。

港鐵續指，會繼續為社會各個層面的乘客群提供車費優惠，包括上班族、長者、小童、合資格學生以及殘疾人士等，每年提供超過22億元的恆常優惠，合計本年度車費優惠及恆常優惠，即共承擔28億元。

港鐵香港客運業務總監楊美珍表示，過去兩年，港鐵與市民共同應對新型冠疫情帶來的嚴峻挑戰，今年第五波疫情肆虐全港，市民專注抗疫，大幅減少外出，多個行業的商業活動受到顯著影響，導致港鐵乘客量大幅減少超過一半，幅度是兩年疫情以來最嚴重。

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，面對刻下的艱難時刻，港鐵致力透過不同措施及車費優惠，與市民共渡難關。（港鐵相片）

楊美珍續指，面對刻下的艱難時刻，將致力透過不同措施及車費優惠，與市民共渡難關，期待疫情盡快緩和，香港經濟可以恢復動力。

民主黨交通政策發言人韓俊賢表示，根據現有可加可減機制，港鐵可在稍後年度追加累積加幅，建議日後在機制中引入市民負擔能力因素，以避免過去年年有盈餘，但年年大幅加價的情況，並舒緩市民交通負擔。

他又稱，早前曾提出公共交通費用補貼計劃，包括整合月票制度的優惠、提供市民乘坐其他交通工具轉乘港鐵之優惠等。他認為，港鐵作為本港最主要的公共交通事業，又為公營事業，在當前仍有盈餘的情況下，應撥出盈餘或股息，以採取上述措施，長遠減輕市民負擔。

陳恒鑌倡自動取消延後加價

民建聯立法會議員陳恒鑌表示，這是港鐵票價機制檢討前的最後一次調整票價，建議將未能啟動的延後加價，設立兩年自動取消機制。他續指，現時至少有3.35%的延後加價，為免在經濟略為改善時，一次過追加票價，加重基層市民負擔，認為如港鐵累積了兩年的加幅仍未能如期推行，就應該「一筆勾銷」。

陳恒鑌又建議，將盈利指數列為票價調整幅度的參考數據，與港鐵整體業績掛勾，除了港鐵車務，也應包括物業租賃管理和發展等，令票價如實反映港鐵盈利，避免港鐵一方面錄得過百億整體盈利，卻同時按機制加價，令市民不滿。