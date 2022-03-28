確診大廈｜多241幢大廈新上榜　包括翔龍灣、浪澄灣、爾登豪庭

第五波疫情似逐漸緩和，昨日（27日）新增8,037宗確診，連續兩日單日呈報確診數目跌破萬宗。據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有6,011幢大廈有人確診，較前日的5,897幢大廈增加114幢。



港島東區仍屬「重災區」，共499幢大廈上榜；其次為元朗區及沙田區，分別有496幢及481幢大廈有人確診。至於新上榜的「疫廈」則有241幢大廈，當中九龍城區以41幢佔最多，包括巴富花園、翔龍灣等，其次是深水埗區，新增39幢大廈。



▼3月26日上榜的部份確診大廈▼



東區499幢大廈有人確診 總數18區中最多

最新確診名單的6,011幢大廈中，有499幢位於港島東區，為全港18區之首。當中不少為大型私人屋苑，包括城市花園、海怡花園等。而太古城上榜的大廈不變，與前日一樣為18幢，可見該區疫情仍未受控。

其次為元朗區及沙田區，分別有496幢及481幢大廈有人確診。而前日的頭3位依次序仍為為東區、元朗區及沙田區，換言之該三區的疫情仍然嚴峻。特別是沙田區由昨日的451幢增加至昨日的481幢，總共增加30幢。

▼3月28日確診大廈全名單▼



+ 181

至於昨日一共新上榜241幢疫廈，當中九龍城區以41幢佔最多，包括巴富花園、翔龍灣、郵輪酒店、俊民苑。其次為深水埗區，新增39幢大廈，包括美孚新邨、時尚華庭、爾登豪庭。油尖旺區則佔35幢排第三，包括九龍珀麗酒店、浪澄灣、國際大樓等。

▼3月27日 香港仔鴨脷洲邨利添樓圍封檢測▼

