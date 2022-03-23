東鐵過海｜港鐵為準備通車凌晨緊急救援演習　模擬列車在隧道故障

港鐵東鐵線過海段預計6至7月通車，港鐵今日（23日）表示，今早凌晨於東鐵過海段展開聯合緊急救援演習，測試列車於發生事故時的各項緊急應變措施及乘客疏散程序，模擬列車從紅磡站開往會展站途中，有行李冒煙，而且列車於隧道中失去動力，最終車上的「乘客」在職員帶領下，沿隧道步行至會展站。

港鐵指，參與演練的亦包括消防處及警務處，是過海段投入服務的必要及關鍵演練。



港鐵表示，凌晨展開的模擬演習，參與者包括消防處及警務處。機電署、運輸署及路政署亦有派員視察。港鐵指，當時模擬一列列車於紅磡站開往會展站途中，有一名乘客的行李突然冒煙，而且幾乎同一時間，列車亦湊巧失去動力，並在兩個車站之間的隧道停下，車站遂即時啓動緊急程序疏散乘客，而「乘客」在車站職員的帶領下，從列車疏散至路軌，並沿隧道步行至會展站，之後前往安全位置接受治理。

港鐵︰東鐵過海段通車前仍會有更多演習及測試

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，是次聯合演習對救援人員，以及港鐵營運團隊是非常重要的演練，目的是測試各主要緊急應變部門，在緊急情況下，能有效協調及溝通，確認各主要應變部門，就東鐵線過海段通車均準備就緒，確保乘客和鐵路員工安全。

他又指，團隊已做多項不同性質、規模、模擬多種事故場境，以及不同參與程度的演習及測試，通車前仍會有更多演習及測試陸續完成。

東鐵線過海段通車後，將成為香港第四條過海鐵路，東鐵線服務將由紅磡站伸延過海，途經新落成的會展站，再前往新終點站金鐘站。