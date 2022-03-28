疫情．3.28｜新增確診少於8000宗有反彈風險　張竹君不建議到商場

第五波疫情似逐漸緩和，昨日（27日）新增8,037宗確診，今日（28日）終跌穿8,000關口，新增7,685宗確診．連續三日單日呈報確診數目跌破萬宗，但跌幅減慢。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出疫情與人流有正關係，近日市民出行數據回升，而清明節及復活節假期將至，恐疫情反彈，建議市民如要出外，可去郊外或戶外地方，比去商場或密閉空間更好。



昨日疫情報道總覽：

【22:54】本港新冠肺炎疫情持續，大部份安老院舍爆疫。社會福利署今晚（28日）公布由周二（29日，明日）起，安老院如發現院友確診新冠肺炎，可直接聯絡社署和衞生署衞生防護中心跟進。有關部門在作出評估後，會安排將症狀輕微或沒有病徵的院友送往不同的暫託中心，有關安排適用於所有由社署營運的暫託中心。



當局又表示，荃灣西約體育館暫託中心今日（28日）正式啓用，共設有150張病床，為病人提供基本膳食及護理支援。

設於荃灣西約體育館的暫託中心3月28日啓用。（政府新聞網圖片）

【21:10】再有內地醫療專家赴港支援抗疫。特首林鄭月娥日前表示，特區政府已提請中央再派中醫專家來港支援，消息指，國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會組長、中國科學院院士仝小林，明日（29日）早上抵港。

【20:53】政府早前宣布，將向全港家庭派發防疫物資包。署理民政事務局局長陳積志今（28日）表示，預料用3日完成包裝工作，隨即在本周六（4月2日）起向全港270多萬住戶每戶派一個，預計七日內完成工作。物資包內包括中成藥、20個快速測試劑、20個KN95口罩等，可供三人家庭接近用一星期。

▼3月28日 廣福邨廣仁樓圍封檢測▼



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【20:25】2022年消費券首期將於下月派發，財經事務及庫務局今日（28日）公布，截至3月25日，約9.5萬名市民成功更新其儲值支付工具帳戶的登記紀錄。當局早前指，之前登記的儲值支付工具帳戶已失效的市民，可在3月25日前更新記錄，不過如果未能趕及在限期前更新帳戶資料，市民仍可辦理手續，但因處理需時，收取消費券的日期將會有所延遲。



當局提醒，如之前登記去年消費券計劃的儲值支付工具帳戶仍然有效，市民無須辦理任何登記或其他手續，下月便可收到首期5,000元消費券。

▼2022年電子消費券計劃▼



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【19:59】本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局今晚（28日）再發出強制檢測公告，達20幢大廈被納入公告，是自本月22日恢復發出強制檢測公告，首度回升至20幢。名單當中全部均為公屋或居屋，當中包括柴灣小西灣邨瑞明樓、沙田沙角邨雲雀樓、將軍澳唐明苑唐富閣等，而屯門大興邨興耀樓亦上榜，為大興邨第四幢被納入強檢的大廈。



公告中指明，任何人士曾在指定時間內逗留於名單上的大廈超過兩小時，則需於周二（29日）至周三（30日）內進行核酸檢測。

▼3月28日強制檢測大廈全名單▼



【18:00】港鐵可加可減票價機制的調整結果今日（28日）出爐，在去年第四季的運輸業名義工資指數得出-0.2%之下，港鐵將會再次凍結票價。港鐵表示，是連續第三次票價不作上調，並會延續去年中推出的3.8%特別車費回贈優惠，直至明年1月1日。

至於今年的原本得出的0.5%加幅，港鐵表示會延後至2023/24年度，按此計劃，即屆時累計有3.35%的延後加幅。假如延後加幅全數於明年追加，按照現有機制，一旦明年得出加幅1.5%或以上的結果，將會至少加價4.85%。不過港鐵亦指，正籌備整體票價調整機制檢討，將聆聽不同持份者的意見，參考不同國家和城市的機制，並充分考慮市民的負擔能力。

【17:41】本港新冠肺炎疫情嚴峻，多區亦出現確診個案。港府今日（28日）公布，由於荃灣梨木樹（二）邨松樹樓、大埔廣福邨廣仁樓及粉嶺祥華邨祥智樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。廣福邨繼早前有七幢大廈被圍封後，廣仁樓亦上榜，即廣福邨全邨8座公屋大廈全部均曾被圍封。



當局指，大廈內受檢人士須在其處所等候，直至大廈內所有人士完成檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，才可離開其處所。政府目標是在明日（29日）約下午1時完成此行動。不過視乎檢測結果，行動或會延長。

▼3月28日 港鐵宣布凍結票價▼



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【17:01】第五波疫情似逐漸緩和，昨日（27日）新增8,037宗確診，連續兩日單日呈報確診數目跌破萬宗。據衞生防護中心昨日更新確診大廈名單，過去14日累計共有6,011幢大廈有人確診，較前日的5,897幢大廈增加114幢。

港島東區仍屬「重災區」，共499幢大廈上榜；其次為元朗區及沙田區，分別有496幢及481幢大廈有人確診。至於新上榜的「疫廈」則有241幢大廈，當中九龍城區以41幢佔最多，包括巴富花園、翔龍灣等，其次是深水埗區，新增39幢大廈。



▼3月26日上榜的部份確診大廈▼



【17:00】【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】早前有消息指，政府將於4月7日發放第二輪首期電子消費券，同時受限聚措施影響，餐廳的生意慘淡，本港各大商場相繼推出豐富的優惠，鼓勵市民消費。下文將介紹近日香港各大商場推出的相關優惠。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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【16:57】被問及死亡率與病死率有沒有分別時，張竹君回應指，死亡率是普通名稱，非專有名詞，應用病死率較準確。她指以死亡個案做分子，分母為呈報個案計病死率更準確。

【16:52】被問及死亡個案分析時，醫管局行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞 醫生表示，不止香港，美國或新加坡都有做死亡個案針析，會不斷檢討同參考。「我們就死亡個案已找專家，如不同聯網及大學教授，逐個睇入院治療、打針、長期病患等歷史，希望籍此有更多資訊，幫助日後治療病人。現時見到好多離世病人無打針，故每次都會提醒市民無打針就快打。檢測數據需要，因仔細睇故需時，有結果會公佈。」

【16:36】今增7685宗確診，跌穿8,000水平，增168人死亡。

另外有5宗比較年輕的死亡個案，分別為：

1. 51歲男，有心瓣情況，有癌症

2. 55歲女，有腎衰竭需長期洗腎

3. 56歲男，有癌症

4. 57歲女，曾中風，要胃喉喂食

5. 58歲男，院友，有長期病患，以前曾濫藥歷史，肝炎帶菌者

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【16:04】民政事務局署理局長陳積志在一訪問中表示，政府將於本周六（4月2日）開始，向全港270萬家庭派發抗疫包。

【15:04】新冠疫情下國際航班大減，國泰航空自2020年3月起暫停見習機師培訓計劃。時隔兩年，國泰今日（28日）表示，將與香港理工大學合作，發展全新綜合機師培訓課程，重啟機師培訓計劃，目標在今年培訓190名學員，並冀在2023年至2025年間，可以具備能力每年培訓240至300名見習機師，見習機師培訓計劃現正接受報名。

根據國泰網頁的資料，有意申請者需為香港永久性居民，另由6月1日起，所有國泰員工都需接種三劑新冠疫苗，不能以定期檢測代替，除非有合理醫療原因。

【14:01】受第五波疫情影響，內地規定由本月14日起，跨境貨運改為全面接駁模式運作，取代以往由本港跨境司機點對點裝卸貨做法，貨櫃運輸業職工總會調查顯示，90%工友被迫停工，工會指新做法恐令本港司機掉失飯碗，建議容許本港跨境司機實施「閉環管理」，即全程封閉式過關，確保司機全程「不落地」，否則港府應考慮將受影響工友納入保就業範圍，提供經濟援助。

工聯會建議本港跨境司機實施閉環管理，過關後加以封條，確保司機全程不離開駕駛室直達作業點，杜絕傳染風險，亦可保障業界繼續有工開。(工聯會提供)

【13:19】本港連續兩日呈報確診少於1萬宗，第五波疫情高峰似已過，特首林鄭月娥今早（28）在每日抗疫記者會對近日人流回升感擔心，呼籲市民要更加忍耐，以讓4月21日可如期落實復課、放寬晚市堂食及重開處所等安排。

疫情漸見回落，全民檢測到底推不推？每日圍封強檢是否又等於全民檢測？林鄭強調，港府尚未放棄全民檢測，但選擇進行時機十分重要，現時無時間表。當局目前正每日圍封強檢，如推全民檢測，3個月內曾確診人士將如圍封強檢一樣，可獲豁免。

行政月官林鄭月娥在今早(28)記者會上表示，如果全民強檢確實進行，將會參考圍封做法，即過去3個月曾確診不用參與檢測。(羅國輝攝)

【11:45】被問及是否認同香港現時已有四分一人感染，林鄭回應指，學者每日都以不同的模型講感染率，現時官方公布確診數字逾100萬，「但常理都知唔止，之前有人進行快速檢測後，陽性亦都已好返。兩組數字加埋四分一，即係180萬，但據學者估計仍是低的，林鄭仍承認感染數字多過每日公布的數字，並稱若根據實際感染數字，可更準確計算死亡率。

【11:33】食環署署長楊碧筠在疫情記者會上表示，現時全港6個火葬場，除了長洲極低使用量，鑽石山、斧山、和合石、葵涌加第五波前的預約節數每日約為130至140左右。在今年2月第五波變壞時，開始逐步加火化時段，現時每天可供預約的節數提升至近300節，火化場近24小時運作，最尾時段到午夜。

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【11:14】特首林鄭月娥今日出席疫情記者會時，談及最新圍封強檢大廈找出的初步陽性數字正在下跌。以大埔廣福邨為例，在3月25日至26日圍封的4幢樓中，共5383人進行檢測，找到263人初步陽性，佔4.9%，是相對低的比例。「但同事問過，有居民1149名話中招唔使做，即約20%，加埋4.9%，四分一居民先後感染了，要好認真去記住呢個情況，係豁免中招人士。」

而第二個觀察，執法過程中，287次中，發現有2800居民無遵循檢測，佢地離開要出示證明但出示唔到，佔整體3.5%，雖然有法律規定，10000蚊罰款，但仍有人唔遵循強檢規定

第三，強制性圍封檢測是否全面覆蓋呢？有數字表示難以做到，當好勤力上樓拍門叫人請居民有序排隊強檢時，在過去287次強檢中，有16710戶，10.5%無應門，稱「係咪個段時間無人住就好難講了。」

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【11:02】第五波疫情持續，政府早前撤銷地區性航班「熔斷機制」，不過仍然繼續對違反規定的個別航線，按簡化後的規定實施「熔斷機制」。旅遊業界立法會議員姚柏良今早（28日）於電台節目指，航空公司已按程序檢查乘客，若乘客檢測後確診而停飛，則屬於懲罰航空公司，批評機制並不合理，建議以比例取代人數作計算。

他亦指，熔斷機制以致航班不穩定，現時機位價格昂貴，並認為抵港人士未必對醫療系統造成衝擊，相信若有足夠的隔離設施，不必擔心他們對疫情帶來太大影響。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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【10:40】第五波疫情持續，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅今早（28日）於電台節目表示，現時整體趨勢向好，確診數字正慢慢回落，或需兩至三周才達到三位數；若六月已逾九成人接種三針，確診數將進一步下降至雙位數。他亦建議，市民收到政府派發的防疫服務包後，可進行快速測試，並建議所有人於年底接種加強劑。

本港死亡率高企方面，他認為現時的計算方法錯誤，若分母以估計的確診人數400萬計算，死亡率約為0.18%，比每日流感死亡率高一點。

孔繁毅表示，現時整體趨勢向好，確診數字正慢慢回落，或需兩至三周才達到百位數。（資坪圖片）

【10:15】政府昨（28日）圍封3座大廈，其中粉嶺牽晴間第五座今早（28日）解封，發現兩宗陽性檢測個案，受檢居民中招率回落至約0.4%。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼



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粉嶺牽晴間第五座上午約十時完成強制檢測行動，圍封期間有549人接受檢測，當中發現兩宗陽性檢測個案，佔受檢居民約0.4%。政府亦派員到訪224戶，當中28戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

【09:36】第五波疫情持續，公務員事務局局長聶德權今早（28日）於電台節目公布，將安排外展醫護隊，於圍封檢測後，並取得陰性證明後，上門為殘疾人士及70歲以上長者接種疫苗。此外，亦設網上平台登記，讓家人及社福團體等可代為登記上門打針。服務剛開始時，上門接種只安排科興疫苗，將來不排除再作安排 。

【09:05】警務處今日（28日）表示，處長蕭澤頤的秘書初步確診。該名秘書最近一次上班日期為3月17日，無須與公眾人士接觸，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。警務處已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒。蕭澤頤已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性。

【08:00】第五波疫情連續兩日新增個案回落至一萬宗以下，不過政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉周日（27日）忠告，公眾勿誤以為疫情正走下坡，因為最近幾日市民出行指數回升，倘情況持續，第五波反彈不出奇。而港大公共衛生學院推算的本地個案「即時有效繁殖率」顯示，近日可見輕微回升，回彈至本月19日的0.4111。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，市民確診後痊癒者增多，加上每天仍要外出上班，故市面回復人流是必然現象。他認為，港府應將焦點置於復課風險，由於幼稚園及小學學童自然免疫比例（即曾染疫及康復）及接種比率均偏低，勿強行訂下復課硬指標，建議掌握群組的血清陽性比例，再謹慎決定。

▼3月26日 大批市民排隊買OMEGA和SWATCH聯名表▼



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【07:00】中大醫學院研究發現，新冠患者康復後在2至3個月內出先多種症狀。其中患有乾眼症的發生率較高，每5個康復者就有1人出現一種或以上與乾眼症相關的症狀，通常感到眼澀、痕癢、流淚、畏光或視力模糊。另外，研究發現患者感染時病毒量愈高（即CT值數字低），康復後出現乾眼症風險會愈高。

中大醫學院眼科及視覺科學系系主任譚志勇表示，乾眼症影響個人閱讀、駕駛及使用電子產品，需花費大量時間及開支治療。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授莊金隆指，研究旨在鼓勵市民接種疫苗，亦最有效減低感染罕有的病毒量，及預防其他後遺症。

乾眼症是由於淚膜不穩定及淚液的滲透壓增加 ，導致眼球表面出現炎症並對眼睛表面結構和及眼表神經造成損害。（資料圖片）

▼3月27日 大埔廣福邨圍封強檢▼



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▼3月27日 香港仔鴨脷洲邨利添樓圍封檢測▼



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▼3月27日 觀塘社區疫苗接種服務▼

