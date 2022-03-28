疫情｜逾一個月首跌穿8000大關　下降放緩　張竹君憂反彈

本港疫情稍見緩和，衞生署今（28日）公布新增7,685宗確診個案，連續第三日錄得少於1萬宗個案，更是近一個月以來首次跌穿8,000宗大關，較昨日公布數字少4%，比之前數日下跌9至20%明顯放緩。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，若市面人流增多，疫情有可能反彈，港大團隊亦有追蹤即時繁殖率，若數值高於1，則意味或有回升情況。



今日公布再多168人死亡，第五波累計7,207人染疫亡，病死率0.6%。當中143人昨公立醫院死亡患者，當中包括5名年齡介乎51歲至58歲的年輕患者，當中3位無打針，兩位曾接種兩針，全部皆屬長期病患或本身患有癌症。



疫情持續，昨單日錄得3,227宗經核酸檢測呈陽性個案，當中5宗屬輸入個案，餘下均屬本地感染；另新增快速檢測呈陽性個案則有4,458宗。換言之，連同核酸陽性及成功上報的快速測試陽性個案計算，本港共新增7,685宗個案。翻查資料顯示，對上一次低於8,000宗的記錄是2月22日。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，經醫管局呈報共有377宗，經衞生署呈報則共錄得323宗，另私人化驗所呈報則涉2,527宗。

她又提到，對衞生署處理的1,440宗個案作基因排序分析，結果顯示，沒有個案帶有L452R基因特變；另有1,427宗對L452R呈陰性，即相信是Omicron病毒株；13宗則尚待報告及病毒量並不足以分析。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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張竹君總結指由去年12月31日起計，第五波疫情至今共錄得112,3561宗確診個案，當中包括713,487宗經由核酸檢測發現，餘下的410,064宗則屬快速測試陽性個案。

被問到下月清明節及復活節假期將至，疫情會否回彈，張竹君指，目前仍有很多個案，今日亦錄得7,685宗，相信無呈報或無病徵個案都有相當數目。她續說，若市面人流增多，疫情有機會反彈，港大團隊亦有追蹤即時繁殖率，若數值高於1，則意味或現反彈情況。

港大公共衛生學院推算的本地個案「即時有效繁殖率」周日( 27日) 顯示，近日數據未有再跌，反呈微微回升。(港大公共衛生學院網頁)

安老或殘疾院舍個案方面，過去24小時沒有新增安老院舍或殘疾院舍爆發，過去兩周則新增32間院舍出現個案，包括15間殘疾及32間老人院受影響，共涉178名殘疾院舍院友，及 584名安老院舍院友。第五波疫情累計784間安老院及285間殘疾院舍出現確診個案，前者有730間多於10宗個案，後者則有248間多於10宗。

醫管局今日呈報多168宗死亡個案，第五波累計7,160人死亡，另連同47宗非醫管局呈報個案，即累計7,207人染疫亡，病死率為0.6%，涉4,291男2,910女，年齡介乎11個月至102歲，中位數是86，當中8名屬兒科病人、96%年逾60歲。

張竹君指，該47宗非醫管局呈報個案中，當中42宗涉及27男15女，年齡介乎51至89歲，6人是院舍院友，88％未完成接種兩針，大部份本身有病患。據法醫初步分析，4人是死亡時染有新冠病毒(die with)、部分人是死於新冠病毒(die of)，另有部分人暫時未能歸類。

死亡個案接種情況比率：



-從未接種：3％

-已接種一針： 0.84％

-已接種二針：0.12%

-已接種三針：0.02%

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則公布，現有11,043人確診及初確人士留醫，過去24小時，本港再多143名確診患者死亡，涉及87男及56女，年齡介乎51至100歲，130名是65歲以上長者，另有70人是院友。兩人打3針、19人已打兩針、人則已接種一針，80人均無接種疫苗。

較年輕死亡確診個案詳情：



-51歲男士，有心瓣問題及有癌症

-55歲女士，有腎衰竭，須長期洗腎

- 56歲男士，有癌症

-57歲女，曾中風，須使要胃喉餵食

-58歲男，長期病患院友，曾有濫藥紀錄，屬肝炎帶菌者

何婉霞指，上述5位皆屬長期病患或本身患有癌症，容易引起併發症，當中三位無打針，兩位曾接種兩針。她又提到，由於數據滯後，3月16日至月26日，25人於公院離世未公布，有11男14女，年齡介乎63歲至99歲。

政府專家顧問、香港大學醫學院院長梁卓偉昨質疑仍有染疫長者被當作「人球」，何婉霞回應時說，港府及醫管局過去2周已做左多項措施，包捨加開暫托中心，醫管局亦增加床位，另有普通病床專收確診病人、亦有公立醫院轉作定點醫院等。她提到，當中須理順很多協調工作，例如安老院舍長者確診，會獲醫管局社區老人評估小會支援，若需要入院，則可經急症室安排；若病徵不嚴重，或已合適出院，且第7日檢測呈陰性，可安排重回院舍。若第7日檢測呈陽性，但病情穩定，則可由社署協助轉往暫托中心，待病毒量減低時，再重返院舍，並已於今周試行，希望可以理順合作。

▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼

