許樹昌指疫情漸回落　建議作萬人計抽檢　驗血抗體估算染疫人數

撰文：江麗盈
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第五波疫情漸趨平穩，新增確診個案連續三日維持在四位數字。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（29日）在電台節目表示，綜觀多個數字，相信整體疫情正慢慢回落，但數字仍在高位，落實放寬防疫措施的時間表要視乎疫情會否反彈。

許提到，在新冠死亡率計算方面，現時宜用當局的確診數字較為實在，待第五波疫情水尾，可在社區進行至少逾萬人的大型抽血抗體驗測，屆時可估算到曾染疫的人數，計出來的死亡率會較具參考價值。

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措施是否放寬視乎疫情有否反彈

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，觀乎污水陽性、社區中心、流動採樣等數字，相信疫情正慢慢回落，但數字仍在高位。在落實放寬防疫措施的時間表上，要視乎疫情會否反彈。他特別提到未來的清明節及復活節假期，因社區上仍有無徵狀或輕微徵狀患者，有人群聚集便會有風險，籲人們減少聚集，如在清明節，可盡量分散在不同日子前往掃墓。

用衞生署確診數字計死亡率較實在

在新冠死亡率計算方面，許承認在原則上是應該要用實際感染人數去計算，許說：「但點知實際係大問題，用咩方法？」許續指，現時用衞生署的確診數字較為實在。被問到是否可用港大推算的數字作計算，他則：「一般國家唔會咁做，推算係推算，係有參考價值。」

第五波疫情「水尾」可做大型抽血驗測抗體

他又提到，現時政府派發的快測包只可確認哪些人急性受感染，要找出曾經受感染者要驗血測抗體。他認為，稍後可以在社區進行大型抽血驗測抗體，參與人數至少要逾萬人，屆時以結果作為指標，估算有多少人曾經受感染。他續稱，相關的抽血抗體驗測在第五波疫情「水尾」便可以做。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌相信疫情正慢慢回落，但數字仍在高位。

專家每日網上討論死亡個案

許承認，現時新冠死亡率遠超流感，因很多人已有流感抗體，但目前仍有很多人未感染新冠病毒，所以死亡率會高很多。他又提到，現時醫管局會安排專家每日下午一時至兩時在網上討論死亡個案，已討論逾200多個案，就每個個案，專家們會審視離世患者的發病時間、死亡時間、CT值、肺炎情況、有沒有末期癌症、休克、心肌梗塞等情況，分析患者是否直接因新冠死亡等。

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