元朗方艙醫院水浸相片流出　從冷氣機和垃圾桶分析水深及拍攝手法

繼港珠澳大橋人工島「方艙醫院天空之鏡」相片後，昨日（28日）又有涉及方艙醫院「水浸」的相片在Facebook專頁出現，稱是攝於本月20日的元朗潭尾方艙醫院。相中可見地上有如一條河的黃泥水，水位浸至地上分體式冷氣機室外機體支架及垃圾桶底部，上載相片者指地盤「根本冇做斜水同地下去水渠」。



一張昨日在同一位置拍攝的相片顯示，冷氣機支架高度10厘米內，與家用垃圾桶腳踏相若。比對兩張相片，顯示只有支架貼近地面一段被浸過，而水位未淹過垃圾桶腳踏，旁邊的方艙基部仍可見到與地面位置，推斷水位只有數厘米深，而日前另一帖文曾指潭尾方艙醫院水位曾浸到工作人員腳眼位置，即約5厘米。



根據相片無拍攝到冷氣機室外機體和垃圾桶頂部推斷，「水浸相片」是在貼近水面「低炒」拍攝，料距地面50厘米內，形成特別視覺。據了解，近日雖有下雨，但潭尾方艙醫院只出現積水；而在交付政府前，工地曾進行水浸測試，未知有關相片是否與測試有關。



潭尾方艙醫院上周四交付政府 水浸相片之前4日拍攝

元朗潭尾方艙醫院是由中央援建的第六個社區隔離設施，上周四（24日）由特首林鄭月娥接收，之後交由海關負責管理營運。據悉，連日來已安排800多位患者入住隔離，至昨有約300名患者居住。

Facebook專頁「公務員secrets」昨日刊出一篇投稿，附有一張稱在3月20日於元朗潭尾方艙醫院拍攝的水浸相片，帖文指「成個盤根本冇做斜水同地下去水渠」，「呢張『天空之鏡』就完全冇技術咁影啦！」

若相片在3月20日拍攝．即設施尚有交予政府，也未有患者入住。

刊於Facebook專頁「公務員secrets」的元朗潭尾方艙醫院，稱是攝於3月20日，地上積水淹至分體式冷氣機室外機體支架底部，垃圾桶底部也被浸到，但未到腳踏。拍攝者是將手機放近水面拍攝。（Facebook公務員secrets專頁圖片)

通道被黃泥水淹沒 看不到水底 方艙底地可見

從該水浸相片可見，拍攝位置為方艙編號「B6-101」外的通道，整條路被黃泥水淹沒，仿如澤國、深不見底，水面出現兩邊方艙倒影。右邊冷氣機的支架只露出上段，不知有多長浸在水裡；不過「B6-101」房外的垃圾桶，則可見到底部的腳踏，一般高度在10厘米內。

觀看兩邊方艙，其底地未被浸過，尤其是左邊方艙，底部與地面的縫隙仍可見，因此可推斷通道中間有輕微凹下，才致水積聚。

據悉交付前曾進行水浸測試

消息人士表示，在交予政府前，工地曾進行水浸測試，以了解一旦大雨滂沱，會否出現大水浸，過程中有出現比該相中更高的水位。現不肯定水浸相片是否攝於測試期間或下雨後。

另一網上元朗潭尾方艙醫院圖片，攝於3月28日下午，地上有積水，不過未有浸到分體式冷氣機的支架。拍攝者料是站着以一般人拿手機高度拍攝。

另一帖文指「水浸到腳眼」

一張昨日在方艙編號「B6-101」外通道拍攝的相片顯示，雨後通道上確有積水，工作人員用地拖清理。相片可見，分體式冷氣機室外機體支架，似是將機體抬高10厘內。於20日所拍攝的水浸相片，支架大部分露出水面，倒影令人以有一大截浸在水中；約50厘米高的垃圾桶，只有底部浸在水中，按之前同一專頁有帖文指「方艙低窪地帶d（啲）水浸到腳眼」，推斷水浸深度在5厘米左右。

「方艙醫院天空之鏡」情景相片實拍於港珠澳大橋人工島方艙醫院，而非潭尾方艙醫院。

該專頁周日(27日）也有發文，刊出一張「方艙醫院天空之鏡」情景相片，聲稱是於上周五（25日）在潭尾方艙醫院拍攝，指方艙內低窪地帶水浸到腳眼。但經查證，相片實拍於港珠澳大橋人工島方艙醫院，由一名染疫而入住該方艙醫院的建築署員工，將手機放在貼近地面水氹，借助平靜水氹拍攝「天空之鏡」效果，現場並沒有水浸，只有兩處積水。

所謂方艙醫院天空之鏡，其實是將手機放在貼近地下的水氹位置拍攝，現場並沒有水浸。

該張潭尾方艙醫院「水浸相片」，與「方艙醫院天空之鏡」相片有異曲同工之處，都是「低炒」拍攝，看不到水深。方艙使用格力分體式冷氣機，室外機體兩匹至兩匹半型號高度為70厘米，而一匹及匹半型號則高54厘米，支架再抬高約10厘米。

若一般成年人站着拍攝，其取景高度應在一米以上，可拍攝到冷氣機室外機體及垃圾桶頂部。但該「水浸相片」未有如昨日同位置拍攝的相片，影到室外機體頂部，甚至連更矮的垃圾桶頂部也沒有，因此可推斷拍攝者是將手機放在不高於垃圾桶水平拍攝，即離地面50厘米內，形成特別視覺效果，看似水浸嚴重。

不過，當時情況與借助水氹拍攝一幕「方艙醫院天空之鏡」相片不同，當其時應是滿地下都是水，而且水深有數厘米。