荃灣西約體育館暫託中心啓用　所有中心周二起接收輕症安老院友

本港新冠肺炎疫情持續，大部份安老院舍爆疫。社會福利署今晚（28日）公布由周二（29日，明日）起，安老院如發現院友確診新冠肺炎，可直接聯絡社署和衞生署衞生防護中心跟進。有關部門在作出評估後，會安排將症狀輕微或沒有病徵的院友送往不同的暫託中心，有關安排適用於所有由社署營運的暫託中心。

當局又表示，荃灣西約體育館暫託中心今日（28日）正式啓用，共設有150張病床，為病人提供基本膳食及護理支援。



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社署表示，各區的暫託中心明日起會實施上述新安排；同時暫託中心會繼續透過醫院管理局轉介，接收醫管局評估後確認為正在康復並適合入住的長者。當局指，新安排是希望暫託中心可接收更多確診但症狀輕微的安老院院友，讓公立醫院及社區治療設施能夠重點服務臨床上較有需要的患者。

設於荃灣西約體育館的暫託中心3月28日啓用。（政府新聞網圖片）

有關安排適用於所有由社署營運的暫託中心，包括今日啓用的荃灣西約體育館暫託中心；啟德暫託中心；設於彩榮路體育館、石硤尾公園體育館、港灣道體育館和天水圍體育館的暫託中心；以及位於亞洲國際博覽館二、三、五、六和七號館的暫託中心。

仁濟醫院營運荃灣西約體育館暫託中心

另外，當局交代今日啓用的荃灣西約體育館暫託中心設有150張病床，為病人提供基本膳食及護理支援，不另收費。仁濟醫院社會服務部已組成照顧專隊，為中心內的病人提供暫時照顧服務，而香港港安醫院─荃灣的團隊亦會為中心提供醫療支援。

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