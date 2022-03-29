安老院舍非為防疫而設　業界指難短期提升　內地照顧員至今未到港

第五波疫情下，安老院舍頻現爆發，港府早前宣布成立跨部門工作小組，檢視院舍抗疫能力。香港買位安老服務議會主席謝偉鴻今早（29日）在電台節目表示，業界很願意配合當局進行改善，但他指有一定程 度掣肘，因院舍的人手及環境均不是為防疫而設，難以在短時間內提升。
政府早前有限期放寬院舍輸入外勞，謝偉鴻指大部份申請已獲批，但內地亦爆發疫情，招聘上仍需一段時間，暫時仍未有第一批照顧員到港。
▼不少安老院舍出現確診個案▼
人手環境均非專業防控環境
香港買位安老服務議會主席謝偉鴻指，今波疫情下，院舍怎樣做仍有缺口，他指：「大家都要務實，唔係想點就一定做到。」他續說，院舍有一定程度掣肘，在人手及環境上都不是專業防控環境，認為要做任何改善亦只能：「喺現有框架下點做，極其量呢個方面做」。
謝舉例說，院舍想院友打針，要花時間與家人溝通，不一定做到；安老院舍主力是提供照顧及護理，難以要求員工變成隔離管控人員；院舍內的設施及設計，都是按安老院條例，短時間內難以提升。
作大規模改善需作多方面考慮
當局指跨部門工作小組首要是改善院舍通風，謝認為現時院舍已有一定程度通風，要再如何提升，需配合院舍的間隔及設計、消防條例要求等，仍需要再小組溝通。他坦言要做大規模的改善工作，在時間上有限制，同時要考慮院友的承擔能力。他希望業界與當局可以拉近實際與理想的差距：「政府可能想做A、B、C、D、E，我哋可能做到A同B，未必做到C、D、E。」
第一批照顧員仍未到港
至於政府早前有限期放寬院舍輸入外勞，謝表示大部份申請已獲批，但內地亦爆發疫情，在招聘上仍需一段時間，業界已密切在做招聘工作，目前仍未有第一批照顧員到港。
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