食環署稱火化時段已超遺體數目　業界指法醫人手不足令個案仍滯後

第五波疫情下，死亡人數突破8000人，公立醫院殮房一度爆滿，有遺體滯留急症室。食環署署長楊碧筠今早（29日）在電台節目指，當局自2月已不斷增加服務供應，現時的火化服務已超過遺體數目，棺木等供應亦充足，呼籲市民善用火化時段，盡早為逝者辦理後事。



香港生死學協會創會會長、及一切從簡殯儀社企負責人伍桂麟則指，由於法醫人數難增加，故仍有滯後情況；另外，遺體冷藏方面，當局雖有增設貨櫃冷藏部份屍體，但始終不及公立醫院殮房及公眾殮房，遺體存放一星期多已開始腐化，促當局提升冷藏貨櫃的冷藏能力。



▼3月21日 富山公眾殮房冷藏櫃情況▼



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火化時段有剩額 籲家屬善用火化時段

食環署署長楊碧筠提到，就著火化的日子及時段，每個家庭有自己的考慮。現時網上的火葬預約情況一覽表仍有剩額，上星期的數據顯示，開放的火化時段超過遺體數目，每日約有270至290個不等的火化時間有遺體火化。她鼓勵家屬善用火化時段，盡早為逝者辦理後事。她亦呼籲，4月5日清明節火葬場會如常運作，市民要留意運輸處公布、注意交通情況。

現時一日內可完成手續

食環署署長楊碧筠指，疫情下最大挑戰在於增加服務人手及資源，包括原有10隊的屍體管理隊增至25隊，增加五成人手、增加車輛等去應付需求。食環署轄下六個火葬場，不計使用率低的長洲火葬場，現時合計可提供近300個火葬時段，較往常的逾130個增逾一倍。楊承認，疫情嚴峻時，逝死家屬有一段時間未能在一日內申請所有死亡文件及預約火化時段，但聯合辦事處於3月25日起已延長，現時大部份個案已可於一日內處理。

棺木供應充足

棺木供應方面，楊承認在3月初因兩地疫情等原因，本港三間主要棺木供應商均表示在物流上有問顯，當局與內地部門協調後，除了陸路，亦透過水路將棺木運至本港。她續指，在3月14日已有3700多副棺木到港，未來一星期亦會有2200多副棺木到港，相信棺木供應足夠。

▼3月6日 沙田寶福紀念館旁凍櫃開始存放遺體▼



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法醫難增人手 仍有滯後情況

香港生死學協會創會會長、及一切從簡殯儀社企負責人伍桂麟則指，相信當局有增加人手，但香港法醫少，難以如其他人手般增加，他認為現時仍有滯後情況。他解釋，以往未有疫情、一些在家離世的逝者若有長期病，申請豁免解剖的成功率高，伍相信現時有些新冠病人很快離世，令法醫考慮多，處理時間明顯滯後。

遺體藏貨櫃冷藏逾一星期狀態會變化

他續指，冷藏貨櫃的冷凍程度會較公眾殮房及醫院差，辦理手續時間長，不止是遲些，亦為家屬帶來更大情緒。據他所知，遺體在公立醫院殮房存放三星期，面容變化不明顯、可以接受，但存放在公眾殮房兩星期已開始腐化，存放在冷藏貨櫃，更可能在一個多星期後，狀態會有變化。他促當局要注意冷藏貨櫃的冷藏情況、要令遺體的面容保存得好些。

▼3月4日 伊利沙伯醫遺體安置情況▼



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業界、逝者親友對指定靈堂有疑慮

至於東華三院開放位於紅磡寰宇殯儀館的指定靈堂，為新冠病逝者辦儀式，包括為遺體化妝、瞻仰遺容等，楊碧筠表示希望業界會支持及配合，而署方早前已為業界舉辦3場網上研討會，有信心可以釋除業界疑慮， 鼓勵業界為新冠病逝者辦後事。

伍桂麟則提到，即使現時有一間靈堂開放，但其基礎設施及衛生條件，外間仍有疑問。他擔心逝者親友或因擔心而不參與，甚或有機會令逝者親人選擇其他殯儀館，而令其他殯儀館的負荷增加。

同為殯儀從業員的聽眾陳女士亦提到，殯儀館內不同崗位的人均對為新冠病逝者辦儀式有疑慮，其公司近日亦收到客人投訴，指已租用寰宇殯儀館其他層數的房間，但因並非指定靈堂未能做為遺體化妝、瞻仰遺容感到不滿。