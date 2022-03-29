應科院於國際發明展奪兩金十銀　推動5G項目獲中港廿企業採用

香港應用科技研究院（應科院）宣布，於本年度「日內瓦國際發明展」榮獲12個獎項，包括兩個金獎及十個銀獎，其中「利用5G技術讓未來的城市和園區更智能、更高效」項目獲得金獎，除可降低中小企應用5G的門檻外，亦推動智慧城市發展。應科院已將相關技術授權約20間中港企業使用，包括電訊服務供應商。

應科院行政總裁葉成輝指，今次的佳績正好顯示本港不乏參與科技研究的傑出人才。



應科院行政總裁葉成輝指，今次的佳績正好顯示本港不乏參與科技研究的傑出人才。( 資料圖片)

應科院團隊「利用5G技術讓未來的城市和園區更智能、更高效」項目，於日內瓦國際發明展獲得金獎，方案涵蓋5G基站、5G MEC（多接入邊緣計算）和5G核心網，亦為香港首個5G端到端網絡全架構解決方案，且設計靈活、易於部署、成本相對低，可降低中小企應用5G的門檻，亦推動本港5G及智慧城市發展。應科院已將相關技術授權約20間本港及內地企業使用，包括電訊服務供應商，並正與更多企業商討，進行技術轉移。

另一奪得金獎的項目「應對氣候變化─新型水底無線充電解決方案」，團隊從第三代半導體元器件、電源轉換模塊以及無綫充電等方面入手，提出高效率水底無綫充電解決方案，應對全球氣候變暖帶來的海洋問題。

銀獎方面，則包括物聯網及區塊鏈技術，以及適用於長者的健康創新科技，另包括智慧出行技術。

應科院主席李惠光指，日內瓦國際發明展是每年雲集世界各地最頂尖的發明家的發明展之一，應科院獲得佳績，表示外界認同及肯定其努力成果，「值得鼓舞，我們要繼續努力帶來具影響力的創新科技，令大眾可以享受科技帶來的貢獻。」



應科院行政總裁葉成輝則指，疫情肆虐兩年，令全球各地的人民生活及各方面帶來鉅變，但有危便有機，科研人員亦因此成就一系列創新科技，以協助我們適應新環境，今次獲得佳績，證明了就算遇到不同的變化及困難，人員仍然會努力不懈，隨着時代步伐研究出便利社會的新科技及構思。他提到，應科院獲得佳績，正好肯定了來自香港參與科技研究的傑出人才。