應科院與銀行及OpenRice推聯邦學習系統　餐廳掌更多數據助貸款

港府近年銳意發展創新科技，打造本港成為創新科技中心。香港應用科技研究院（應科院）行政總裁葉成輝今（25日）公布多項發展計劃，包括在大灣區開拓更多研發項目，與當地大學合作吸納人才等。他認為，本港優勢在於獨特國際地位，包括普通法系及一國兩制，能成為外國與內地橋樑，並呼籲年輕人須看長線發展：「唔係話去一間初創公司突然會發達，初創公司成功比例係非常低。」

應科院最近與渣打銀行、平安壹賬通銀行、OpenRice等，合作推出聯邦學習系統，可在毋須分享個別公司數據下作出分析推算，幫助中小企貸款。



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葉成輝自去年10月上任後，帶領團隊制訂大灣區拓展創科計劃，籌備工作已開始。他認為，香港僅約750萬人難以創立獨角獸企業，更難以獨力發展創科，因此本港須吸納內地及海外人才助創科發展：「科研剩係靠香港自己技術，唔足以起世界上面做到頂尖地位。」

推實習計劃吸納人才發展金融科技 名額約100個

應科院推出的「金融科技未來領袖學院暑習計劃」，名額約100個，讓就讀創科及商業專業相關的學生，包括碩士及博士生，於暑假參與研發金融科技，合作機構包括中銀香港、中國人壽（海外）、數碼港、金管局、香港科技園公司、IBM、Microsoft等。葉指，學生屆時可在以上機構學習到中央銀行數碼貨幣、聯邦學習系統、人工智能分析系統、聊天機器人等知識。他透露，去年反應熱烈，獲逾2,000人報名，現時計劃的申請者佔一半為國際學生。

應科院計劃進駐深圳福田科學園分園作總部

至於未來發展計劃，雖然現時應科院於深圳南山設有辦公室，但計劃進駐深圳的福田科學園分園作為總部，將在今年底可租用，未來將與內地企業及南方科技或更多大學合作，優先發展集成電路及5G通訊的項目。此外，應科院亦計劃在落馬洲河套區設立中心，將重點發展智慧醫療、智能製造、金融科技。惟河套2024年後才啟用，暫時未有具體計劃。

葉成輝自2021年10月上任後，帶領團隊制訂大灣區拓展創科的計劃，籌備工作亦已開始。（歐陽德浩攝）

目標每年研發項目增加1倍

葉成輝希望創科院能帶動技術商品化。他透露於過去3年，應科院在內地新增的研發項目有68項，目標於5年後達130多項，每年新增的研發項目增加1倍。當中，商品化主要以金融科技為主，例如醫管局的GPS追蹤技術、新世界的區塊鏈電子化、零售業的AI管理等。

透過聯邦學習系統 中小企貸款再不僅審視財務狀況

葉續透露，創科院最近更與渣打銀行、平安壹賬通銀行、OpenRice等，合作推出聯邦學習系統，在不分享數據的情況下，幫助中小企貸款。例如過去餐廳向銀行借貸，僅審視其財務狀況，但透過該系統則可透過網上正負評比例、餐廳的支付系統、物流運輸等計算分數，以助批貸款。

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本港國際地位的優勢成為外國與內地的橋樑

不過，近年內地與美國爆發貿易戰及晶片戰；亦有報道指，國安法及港府嚴格「清零」的防疫政策，以致外資正考慮撤離本港，問到以上種種因素會否影響香港吸納人才。葉不評論港府的防疫政策，但認為影響不大，「人才唔會因為等21日，就唔嚟香港發展。清零同唔清零，同人才嚟香港冇關係。」

葉亦以過去一帶一路專員的經驗指出，本港的優勢在於獨特的國際地位，包括普通法系及一國兩制，能成為外國與內地的橋樑。他認為，經數十年的努力，香港已在國際扮演重要角色，認為無須擔心。 此外，他亦補充指，香港部分的大學排名高，與北京大學及清華大學同等，並於內地設有駐點，相信能吸納內地的人才到港。

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籲年輕人長線發展 冀創科成為本港第3個產業支柱

談到發展香港創科人才，葉認為本港青年不願意進修科技，相關博士生的數量少，亦缺乏韌力。他呼籲年輕人須長線發展，並不斷求進以賺取經驗，「唔係話去一間初創公司突然會發達，初創公司成功比例係非常低。」

葉亦指，過去游走世界各地工作，但因扎根於香港，希望能為香港作貢獻，因此回港後曾擔任一帶一路專員，後來加入應科院工作。他希望本港科技能達至世界頂尖地位，創科成為金融及地產之外的第3個產業支柱。「我希望未來15年繼續為香港貢獻，再下一代（留學生）返香港話做科技，我就好開心。」