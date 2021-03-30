應科院沙田開展首個車聯網公路測試　助研究修例放寬無人車應用

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-30 19:04

近年5G技術在本港廣泛應用，亦加快推動車聯網及自動駕駛技術發展。應用科技研究院今日（30日）開展本港首個車聯網公路測試，包括在科學園、吐露港公路至沙田市中心一帶14公里路段設置車聯網設備，安排為期9個月測試，項目費用約2,000萬元。 應科院表示，測試結果將用於提升系統運算效率，並會提交政府，用於研究是否修例 放寬自動駕駛車輛（無人駕駛車）上路。

車聯網（C-V2X）是一種能讓車輛，與附近事物通訊的技術，能實時分析路面情況，應用於輔助駕駛及交通監察等，長遠更可用於提升自動駕駛的安全性。

應科院10架裝有車聯網裝置的測試車，透過接收其他裝置的信號，車聯網系統可作出行人過路警示、碰撞預警、盲點車輛切線警示、迴旋處車輛匯入預警等多種道路情況預警。（歐嘉樂攝）

應科院董事局主席李惠光表示，今次車聯網公路測試，路段全長14公里，會在科學園、吐露港公路、沙田市中心一帶路燈，設置14個車聯網路旁裝置，接收其他裝置訊號。另有10架裝有車聯網裝置的測試車，透過接收其他裝置的信號，由車聯網系統作出行人過路警示、碰撞預警、盲點車輛切線警示、迴旋處車輛匯入預警等多種道路情況預警。

車輛要在路上自動駕駛，除技術問題外，尚有法例限制。應科院首席營運總監司徒聖豪表示，在車聯網測試期間，研究人員會收集測試車輛的車速、打燈、剎車、轉彎等數據，用以提升系統運算效率，數據亦會提交政府，用於研究是否修例，放寬自動駕駛車輛應用，長遠配合政府推動智慧出行及智慧城市的發展。他又指，測試後、實際應用的系統，只會對數據作即時分析，提示駕駛者，並不會收集數據，而是否安裝亦是駕駛者個人選擇。

司徒聖豪表示，測試後系統只會對數據作即時分析，提示駕駛者，並不會收集數據。（歐嘉樂攝）

今次部分測試路段選址在沙田市中心，他表示，測試期間不會封路，測試車輛可融入正常交通之中，不會對路面構成額外負擔。他續指，之前已將計劃提交沙田區議會，並獲得通過，將來會視乎測試結果，或推廣至其他地區。

應科院副總裁（通訊技術）莊哲義表示，應科院現正研發的車聯網技術，除應用於一般路面，亦會用於為輕鐵司機提供路面狀況、機場無人駕駛行李運送車、以及電子道路收費等。