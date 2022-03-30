染疫母居家檢疫　女兒自測陽覆檢陰反送青衣方艙：驚無確診變確診

衞生署早前設立快速測試呈報平台，至本月29日累計收到逾41萬宗呈報，但當局覆檢個案呈陰性人士，被送到隔離設施後「放監」安排一直不明。

被列作密切接觸者的V小姐（化名）向《香港01》表示，因同住母確診，且其自行快測呈兩條線，早前盡公民責任上報呈報平台，及後抽查覆檢呈陰性，竟被送往有確診患者正隔離的青衣社區隔離設施（又稱方艙醫院），惟何時可離開一直「無答案」。

V小姐稱，入營後等待逾30小時，到昨日（29日）下午始獲安排檢測，最令她憂慮是青衣方艙醫院有確診人士隔離，擔心共用浴廁等設施會「陰性變陽性」。更諷刺的是，確診母親正居家檢疫，自己卻被送到方艙，質疑當局安排混亂。《香港01》已向衞生署查詢，正待回覆。



▼3月10日 入夜後的青衣方艙醫院▼



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V小姐表示，其同住母親上周四（24日）確診，她同日早上自行快測陰性，但下午因出現感冒徵狀，再次以政府抗疫包提供的快測包自我檢測，結果顯示兩條線，「T線」雖淺色，但肉眼可見。

衞署人員最初指覆檢陰性即可離開方艙

由於同住母親已確診，故V相信自己亦確診，遂上報政府快測呈報平台，但翌日（25日）再以另一牌子自測時卻呈陰性。之後，V小姐周六（26日）收到當局通知會派員上門核酸覆檢，她按指示完成後翌日（27日）收到該覆檢陰性結果通知，但同日下午當局致電通知需要進入青衣社區隔離設施，並須再次接受核酸檢測，倘結果呈陰性，即可離開。

（《香港01》製圖）

她於本周一（28日）上午11時許被送入青衣方艙設施後，曾向在場工作人員查詢何時可接受核酸檢測，但未獲確實答覆，至周二（29日）下午2時許始有人安排相關人士分批於營內指定區域，由衞生署人員進行核酸檢測。

不滿當局前後說法不一 方艙內或至少有30名處境類同人士

她目測所見，同一時間排隊人士約有20至30人，檢測結果將會即日內收悉，屆時據結果決定去留。不過，為其採樣的衞生署人員向其表示，倘呈陽性，須按現行程序，由檢測陽性首天計算，逗留至第六及七天檢測呈陰性，始可離開；倘呈陰性，仍須由快測呈報當日起計，逗留至第六及七天檢測呈陰性，方可離開。她認為當局指示混亂，說法前後不一，「究竟要等到幾時先可以走呢？」

共用廁所浴室恐感染 V小姐：係咪要等到第7日先走得？

V小姐又指，雖然暫獲安排一人一房，毋須與他人同處一室，但須共用廁所及淋浴室等公家設施，亦可自由走動，憂慮或被營內的確診者傳染，「無確診都變確診，點解唔係好似政府之前所講，會去竹篙灣呢？」

她又提到，已確診的同住媽媽正居家檢疫，自己則被送入隔離設施，但方艙營內並無Wifi設備，須分享手機數據始能用電腦上網工作，亦憂慮難向公司申請酌情病假處理。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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防護中心曾指覆檢陰性送竹篙灣 何時可離營未清楚說明

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮於上周五指，若覆檢呈陰性，防護中心會安排相關人士入住竹篙灣隔離設施，並再次進行核酸覆檢，他當時亦指，若結果呈陰性，防護中心會採取調查工作，包括了解對方有否病徵、如何採樣、有否接觸史及使用甚麼牌子的快速測試，並會於隔離設施替他們採樣進行多次核酸測試，至今只有少於1%是兩次測試均呈陰性，而其餘大部分個案相信都是真實呈報。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日則表示，若兩次覆檢均為陰性，將調查原因。若證實非確診個案，當局會剔除個案及停發隔離令。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼

