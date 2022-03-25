新冠口服藥接觸點越多越好　家庭醫生：可按疫苗做法配予私家診所

有聲音指可由私家診所協助處方新冠口服藥，疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和認為，不論私家診所或公立醫院，口服藥的接觸點越多，讓有需要市民可及早取得新冠口服藥會越好，認為醫管局可作出商議，採如疫苗的做法，按供求及地區作分配；他又留意到近日兒童接種率下降，料仍有2至3成兒童未接種，他重申兒童接種疫苗十分重要，若家長想給小朋友一個正常童年，接種疫苗不可或缺。



林永和表示越多接觸點讓有需要市民可及早取得新冠口服藥會越好。（張浩維攝/資料圖片）

接觸點越多越好

林永和表示，口服藥的用藥是越快越理想，不論私家診所或公立醫院，越多接觸點讓有需要市民可及早取得新冠口服藥會越好；又提到現階段口服藥作緊急使用，只能由醫管局處方，醫管局是第一線處理新冠患者，所以由醫管局處方都是善用資源。

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建議可按疫苗分配做法

林永和又指，現階段私家診所不能處方口服藥物，只能處方必利痛予患者，這做法治標不治本，認為醫管局可商議如何分配口服藥物，建議可採取如疫苗的做法，按供求及地區作分配，讓患者可有更多途徑取得口服藥，以免錯過最佳5日的用藥時機。

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兒童接種疫苗仍十分重要

對於近日死亡率達0.6%，有上升趨勢，林永和提到較擔心小朋友的接種率，指3至11歲兒童雖然有6成接種率，近日預約數字下降，預計有2至3成小朋友並未接種，強調開學對小朋友十分重要，如家長想給予小朋友一個正常童年，接種疫苗是不可或缺。至於近日離世的45歲女印傭，林永和認為需了解背景，不可因單一個案有錯覺接種疫苗後一樣有重症。