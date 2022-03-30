內地中醫與本港醫護會診　林鄭：中藥防感染、加快復元較西醫好

內地中醫專家組昨日抵港協助香港抗疫。特首林鄭月娥今日（30日）召開例行記者會時，被問到他們會如何與香港醫護合作，她回應指，內地醫護在亞博社區治療中心與香港醫護合作，中、西醫可一同會診、巡房、處方等，為香港未來中醫藥發展「開出一條新路」。

林鄭又指，在防感染、加快病者復元方面，中醫藥或比西醫發揮更好效應。而醫管局的18間中醫診所，亦為康復者提供10次免費中醫復康治療，日後可提升相關服務。



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林鄭月娥指，新一批內地援港專家涉7位中醫藥專家，來港後會為本港提供協助，以配合減感染、減重症、減死亡的目標。她強調，中醫藥在內地防控中，發揮了其治療作用，故認為此時香港多應用中醫藥將有裨益。

將安排與本地中醫座談交流

林鄭說，約兩周前，約300人的內地援港醫療隊到港時，當時的組長是廣東省中醫院副院長張忠德，而今次張忠德亦被委任作中醫藥專家組的副組長。

她又指，在過去兩周，他們於亞博社區治療中心與香港醫護合作，當中中西醫共同會診、一起巡房、一起處方，並一同商討新冠患者個案發展，「呢幾方面，恐怕以前係香港公共醫療系統比較少出現，一般都係中醫還中醫，西醫還西醫。」她說，過去西醫集中在公營醫療系統，中醫則在私人市場。

林鄭認為，現時有內地中醫專家及中醫師一同協作，不單可達「三減」目標，亦可為香港未來中醫藥發展「開出一條新路」。她又透露，今次內地專家來港後，會安排與本地中醫業界座談交流。

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林鄭又指，隨著本港個案逐步下降，現時要防感染及加快病者復元，「中醫藥發揮可能比西醫藥更好效應。」她指，中醫特質是「治未病」，故在防感染方面有成效。

而在復元方面，林鄭說：「我哋中國人成日都話，做完大手術後要調養身體，都係用中醫藥。」她認為，新冠病人復元後可多用中醫藥，而醫管局的18間中醫診所，至今亦提供10次免費中醫復康治療，又指可提升相關服務。