內地中醫專家組到港助抗疫　中醫學會：中西結合治療重症效果佳

內地來港支援的中醫專家團昨日（29日）到港，以考察和支援香港抗疫的工作。香港註冊中醫學會會長陳永光今早（30日）於港台節目表示，中西藥可結合治療新冠肺炎，內地文獻證明有良好效果，不過現時受限於醫療體系，病人入院後未能接受中醫治療，中醫無法醫治重症病人。他表示，市民過往誤解中醫無法醫治急症、重症，期望專家團可為香港提供意見及經驗，港府亦可將中醫納入醫療體系。



▼3月29日 中央援港抗疫中醫專家組到港▼



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陳永光今早於港台節目《千禧年代》表示，中醫於治療新冠肺炎方面，在國內有豐富經驗及成果，醫治輕症有良好效果，亦可中西結合治療重症。他續稱，過往市民有誤解，以為中醫無法醫治急症、嚴重疾病，但早於1700年前，中醫已有治療疫症的經驗，在新冠疫情中，不少病人出現喉嚨痛、發燒等病徵，但在服用中藥後都得以紓解。

香港中醫中藥界聯合總會陳永光（資料圖片／蘇煒然攝）

陳永光表示，在香港現時的醫療體系上，一旦重症病人進入醫院，中醫團隊就未能接觸病人，然而根據內地經驗，其實可以中西結合，效果較單用西藥更好，國內已有文獻、經驗證實，希望港府更重視中醫，將其納入本港醫療體系中。

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另外，政府向市民派發三款中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」、「藿香正氣片」。陳永光表示，一般確診者都可以服用，但脾胃虛寒者需多加注意，一旦服後有不適就應諮詢中醫意見。他又指，蠶豆症不可服用前兩者，如希望服用中醫，同樣應先諮詢中醫。