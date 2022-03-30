內地司機送貨到港接駁場　業界指港司機生計受壓　保險安排亦存疑

第五波疫情影響跨境貨運，香港貨櫃車主聯會主席林海達今早（30日）於港台節目表示，政府正試行在香港設臨時接駁場，本地車主提供貨櫃車，並由內地編配的內地司機，在內地取貨後跨境直送至香港的接駁場，再由本地司機作本地的運送。他指當局仍未交代一旦內地司機發生意外，保險應該如何安排；而且新措施下，本地司機的運送的路程大減令其收入也減少，影響到他們的生計，不少人有意轉行，他希望當疫情回落時，可回復原本的「點對點」運送方法。



疫情下跨境貨運情況：



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政府本月已設置葵青貨櫃碼頭及屯門內河碼頭的臨時貨物接駁場，內地貨車司機可直接到港往接駁場；近期又再籌備將元朗和新田兩幅土地，用作臨時貨物接駁場。林海達在港台節目《千禧年代》表示，現時運貨安排下，先由本地車主提供貨櫃車，交由內地司機到取貨點取貨。他指，相關司機大多為陌生人，或由內地編配，存在不確定性。

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林海達指，內地司機取貨後，便會將貨物運抵至香港的貨物接駁場，再由本地司機，運送至不同地方。惟他指一旦內地司機發生意外，政府未有交代保險如何安排，現仍有待回覆。他又指，由於香港司機的路程大減，收入亦相應減少，成本亦用作聘用內地司機，不少本地司機仍在等待疫情過去，惟若情況未有改善，數月內便可能會轉行。他直言，現時司機提供的運力只達兩至三成，一旦大部份人轉行，擔心影響香港物流中心的地位。

林海達表示，現時接駁貨場的運作方式下，兩地司機都可能聚集，出現傳播風險，建議在疫情放緩後，取消接駁場安排，回復過往的「點對點」做法，即本地司機直接內地取貨，再回到香港。