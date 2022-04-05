港男持外國護士資格不獲准到醫院抗疫　食衞局：須通過本地執業試

第五波疫情大爆發，醫療人手緊絀，政府早前引用《緊急法》，允許援港內地醫護可免註冊在港參與醫療工作。惟持澳洲註冊護士資格的尹先生卻不能獲豁免助港抗疫。眼見亞博館社區治療設施長者一個月無沖涼，病人「瞓地」、護士以一應百的情況，尹先生大感心酸。



他曾去信各政府部門請求參與抗疫，輾轉得到的答覆卻是一定要通過本地執業試才能在港執業。尹先生表示，香港執業試一直以來透明度極低，合格率亦相當低。因此有大量在外國持有護士執業資格的人士，返港後被迫轉行，他便是其中一位。



眼見亞博婆婆一個月「冇涼沖」，病人「瞓地」、護士以一應百的情況，尹先生大感心酸。（受訪者提供）

尹先生早前去信食衛局、政務司等政府部門表達希望以護士身份助港抗疫的訴求，他指各部門互相「拋波」，最後得到醫管局回覆指，境外受訓護士必須通過本地執業試。《香港01》記者亦就此事向醫管局查詢，惟當局表示，根據香港法例和現行醫護行業相關的註冊條例聘用合資格的醫護人員。

不忍病人受苦 願當病人助理 為患者抹身、換片

「點解亞博婆婆成個月都無得沖涼？點解病人要瞓喺地度？點解一個護士要對百幾個病人？」尹表示，《緊急法》已凌駕在註冊制度之上，為何自己不能像內地醫護一樣獲豁免？他指，香港與外國修讀的護士理論課題大同小異，僅是硬件上有些微差別，並認為就算不做本地護士派藥、打針等「本職」工作，亦願意充當「病人健康助理」角色，為病人抹身、換片及洗澡，只希望「唔想見到病人受苦」。

▼內地醫護到亞博館幫忙照料病人▼



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考本地執業試三次落空 被迫轉行

尹先生曾在澳洲修讀護埋系，並獲得註冊護士資格。2013年返港後，一邊工作一邊準備本地註冊護士執業試。他表示，執業試規定最多只能考三次，但他用盡三次機會未能如願。後來為了生計，選擇修讀港大的公共衛生（傳染病控制）碩士，被迫轉行到各大院校從事護埋相關的技術性工作。

尹指，境外受訓護士考執業試前，需先填好相關文件，然後經護士管理局審批。惟部份人因在外國修讀的理論、實習時數與本地有所差異，故連「第一關都過唔到」。通過審批後要先考筆試，再考實習試，他指2014年有百幾個人考，結果僅得數人合格。

經歷三次執業試失利的尹先生，現時從事的工作包括為護士管埋局安排實習考試。他形容執業試考核「離地」，實習試不僅常轉換考試場地，要求考生「落場」後立即適應考試環境，而且透明度極低，就算熟讀參考書亦未能應用於考試，加上考官「將把尺set（設定）到好高」，令合格人數少之又少。

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



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盼政府改善現時護士註冊機制

尹先生強調，內地醫護援港僅能解決醫療人手不足的燃眉之急，卻未能解決根本問題；加上本地執業試又極為嚴苛，讓不少持有外國註冊護士資格的有心人未能投身醫護行業。他希望政府能善用現有的醫療人手，放寬並改善目前的護士註冊機制。