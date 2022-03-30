內地中醫專家組訪港　與李家超、陳肇始等官員舉行會議

中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林，周二率領內地中醫專家組訪港考察及支援抗疫工作。行政長官林鄭月娥早上與食物及衞生局局長陳肇始、中聯辦協調部副部長張強等人，到深圳灣口岸迎接。



專家組下午到政府總部，與政務司司長李家超、陳肇始等高官及醫管局代表開會，討論中醫藥在抗擊疫情的進展，並討論如何充分發揮中醫藥的優勢及作用。



林鄭冀專家組提出抗疫方向性意見

林鄭表示，專家組曾於抗疫期間到內地多個省市推動中醫藥應用，希望專家組能就香港整體利用中醫藥抗擊疫情多給些方向性或政策性的意見，進一步發揮中醫藥在治療、復康和調理方面的作用。

李家超在會議上表示，中醫藥在新冠肺炎的預防、治療及復康方面發揮重要作用，又指專家組帶來中醫在抗疫方面的專業和臨床實戰的經驗，政府會重視專家組的考察工作，並會作出適切安排。

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陳肇始：食衞局已資助中醫診治新冠陽性患者

而陳肇始則表示，在食衞局支持下，醫管局有多項中醫藥服務。食衞局早前呼籲中醫業界動員抗疫，得到業界積極響應，展開多項中醫遙距診症服務，並在可行的情況下為患者派送藥品。她又指食衞局透過「中醫藥發展基金」推出一項特別支援計劃，資助中醫師為新冠檢測陽性人士，提供免費中醫遙距診症服務及提供中藥配送服務。

專家組未來數天會考察中醫藥抗疫相關治療設施，並與本港中醫藥持份者及專家會面，以了解本港中醫藥在疫情防控和治療等不同層面的情況，並作適切指導。