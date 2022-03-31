警設小組助出院轉院　體會平常事變不簡單　警長：染疫過身也無悔

第五波疫情下公立醫院超負荷，有現職及退休警員組成「警察醫療特別小組」，專門負責協助病人出院或轉院。有參與的警員稱，曾送一名行動不便的長者回家後，發現他居於唐樓的9樓，要行上家門也有困難，最後他與隊員合力把長者抬上樓，他從中體會到基層市民出院亦需要很多協助。亦有參與的警員稱，送過一名曾留醫3個月的長者回家，其妻在家終等到丈夫回來吃飯，他也從中體會到疫情下的平常事也變得不簡單。雖然負責接送工作會令染疫機會增加，一名警長直言：「就算咁不幸（染疫）過身，我都會揀呢份工作。」



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在醫管局受訓後負責運送病人

「警察醫療特別小組」由現職及退休警務人員組成，有超過40人自發參與，他們經過醫管局提供的專門訓練後，分別派駐瑪嘉烈醫院，伊利沙伯醫院和廣華醫院，負責非緊急救護運送工作，包括運送病人出院返回家中、轉院或轉往其他隔離措施。

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獲妻兒支持及打氣短訊

現職為警署警長黃敬慈指，小組成員均是自發申請加入，他接受醫管局提供的防感染訓練及儀器操作訓練後，便開始投入工作。雖然此工作的感染的風險較一般人高，但在艱難的抗疫時期，作為前線警務人員能出一分力，是一件有意義的事，直言：「就算咁不幸（染疫）過身，我都會揀呢份工作。」

他亦提到，調任到小組後，家人不但精神上支持，更身體力行為他打氣，妻子早上會為他準備豐富和「飽肚」的早餐，即使他下班後凌晨才回家，13歲兒子仍會等門，只為慰問父親「返工辛唔辛苦」。兒子亦會不時傳短訊以示支持，如「爸爸加油」；妻子亦會提醒他要「沖乾淨涼先返嚟」。

警署警長黃敬慈(站立)與高級督察蔡清峰(坐)均有分享他們在小組工作的經歷。（張浩維攝）

體會疫情下平常事變不簡單

在小組工作的一個月也令他感觸良多。黃敬慈憶述，他曾運送一名確診後留院3個月的長者回家，抵達長者家時，對方的妻子即淚流滿面地道：「老公，返嚟喇，可以食飯喇。」

他表示疫情期間，看似輕鬆平常的事亦不簡單，他說：「好多人未必咁好彩可以出院（與家人）食到餐飯。」有人或因染疫離世，無法再回家，這位長者已屬僥倖的一群，經歷亦讓他明白要珍惜眼前人，推動了他繼續擔任此工作。

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體會基層出院也需協助

同樣調任至小組的高級督察蔡清峰則指，他加入警隊前曾是註冊護士，再次穿起制服感覺很熟悉，也有新的體會。

他提到，早前曾運送行動不便的長者回家，由於對方住在唐樓9樓，樓梯機又無法在窄小的梯道使用，他只好與隊員將長者抬上9樓，此事令他深深體會到，原來基層市民連出院也需要相當的協助。

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伊院轉為定點醫院時工作量大增

然而，工作不乏艱辛的時候。他指早前伊利沙伯醫院轉為定點醫院時，工作量大增，需要連續工作13、14小時，有時「連飯都無得食」，但他認為香港是他的家，在此艱難時刻要有人挺身而出，擔起這份工作。

他又籲香港人要團結抗疫，保持正能量能夠感染他人，正如「星星之火可以燎原」。

小組自三月初開始服務至今，已成功運送超過1800名病人，而服務仍在進行中，以紓緩前線醫務人員的壓力。