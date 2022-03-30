疫情・3.30｜單日確診回落至7000宗以下　食衞局增圍封拒檢測罰金

今日(30日)增加6981宗確診個案，多135宗死亡，第五波累計1138138宗個案，累計死亡7493宗，死亡率達0.66%。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然安老院沒有新增爆發個案，但仍有院友的新病發個案，昨日約100多宗，院舍爆發情況有改善，但不是完全受控。



昨日疫情報道總覽：

▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼



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【23:49】政府計劃於本周六（4月2日）向全港近300萬個家庭派發「防疫服務包」，一眾問責官員今日（30日）落區與公務員及義工一齊做包裝工。除運輸及房屋局局長陳帆及創新及科技局局長薛永恒外，全體司局長及特首林鄭月娥今日分別到訪各區包裝中心，客串「最貴包裝工」，落手參與包裝工作。

政府表示，首天包裝工作進度非常理想，相信可以如期、甚至提早完成所有350萬份包裝工序。

【22:34】食物及衞生局昨晚公布修訂《預防及控制疾病條例》下的規例，提高不遵從強制檢測指示、強制檢測公告及限制與檢測宣告下的檢測規定的相關罪行罰則，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月，不過資料原來有誤。

局方今晚公布修訂更正，由3月31日起生效：

修訂後，不遵從強制檢測指示和強制檢測公告者最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。這兩項是指醫生發出的檢測要求及食衞局的強制檢測大廈及處所公告。

而不遵從限制與檢測宣告下的檢測規定者，則最高可被判處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。即在圍封行動中沒有檢測人士，可被判罰金額較目前最多25,000元增加一倍，而監禁上限不變。

▼3月30日 觀塘翠屏（南）邨翠杏樓圍封檢測▼



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【20:23】食物及衞生局今日（30日）再發出強制檢測公告，再新增20幢大廈被納入強檢名單，大部份為公屋或居屋樓宇，包括沙田禾輋邨順和樓、柴灣興民邨民逸樓、將軍澳彩明苑彩貴閣及慈雲山慈正邨正明樓等，另外再有私人樓宇上榜，為西灣河太安樓。今日新增大廈中，屯門大興邨、天水圍天瑞邨、將軍澳寶林邨等連續兩、三天均有大廈上榜。

【20:16】第五波疫情來勢洶洶，短短一個多月間，確診數字幾何級數上升，大量市民致電999查詢或召喚救護車，導致熱線「大塞車」。



警方表示，第五波疫情下，999緊急電線的查詢和求助個案急增，來電者平均等候時間，由去年的7秒，飊升3倍至今年2月的21秒，在警方新措施下，通訊員要即時將來電者個案分類，若確診病患情況輕微、意識清醒或有親友照顧，便會將有關求助轉駁至消防通訊中心，以加快接聽下一個來電的求助。

【19:08】疫情逐漸回落，政府早前宣布周五（4月1日）逐步恢復公共服務，並在4月21日社交距離措施放寬之時，大致恢復正常服務。



入境事務處、渠務署等多個政府部門今日（30日）宣布，周五起將逐步恢復正常運作，當中入境處各辦事處及轄下各分區辦事處、智能身份證換領中心、人事登記處，以及出生、死亡及婚姻登記處將重新開放，惟換領新身份證的市民，仍要預約服務才可辦理相關手續，該處亦正調整換證時間表，稍後將會公布詳情。

【19:02】香港哮喘管理關注工作小組指出，哮喘患者在疫情下一旦在公眾場合病情發作，常遇上「有口難言」的情況，病情轉嚴重亦不敢到醫院求醫，需靠吸氣管擴張藥控制病情。呼吸系統科醫生盧浩然表示，吸取氣管擴張藥未能有效控制病情，過分吸取更有機會令病情加劇及增加死亡風險。盧稱有一種合乎國際標準的專科藥物，有助預防及減少發作，惟現在只能由專科醫生處方。有立法會議建議，政府盡快將該專科藥納入通用藥物，並建議普通科門診設立一站式的哮喘治療中心。

哮喘患者伍小姐多年來受哮喘困擾，在疫情下氣管問題加劇。（香港哮喘管理關注工作小組圖片）

▼3月30日 沙田新翠邨新傑樓圍封檢測▼



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【17:23】政府表示，截至3月27日的過去一星期，衞生署共接獲40宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，再多一名13歲男子接種復必泰疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎。另外，一名61歲男子離世前14日內曾打針，但無臨床證據顯示個案由疫苗引起。

【17:09】【九巴/城巴/新巴】第五波疫情下，公共交通大受影響，運輸署早前先後批准140條專營巴士路線暫停服務。隨疫情放緩，運輸署表示，由明日（31日）起，恢復當中79條巴士線服務，但仍有61條路線繼續停駛。



翻查各專營巴士營辦商的最新通告，九巴有70條線恢復服務，另31條線會繼續暫停服務，包括兩條豪華巴士「星級尊線」，即P960及P968；紅磡往青衣的深宵線N41X；來往慈雲山及尖沙咀碼頭的5X線等。另外，有部份路線雖恢復服務，但減班情況持續，2D、5D、7B、8、28B、47A等多條日間路線，在晚上8時後，或要等足1小時才有一班車。



至於新巴及城巴方面，合共有30條線繼續暫停服務，包括5X、8X、20A、260等。另外，兩巴有部份路線會取消晚上8時後的服務，例如12、18、682B等。

【16:50】何婉霞表示，今早約8時一名12個月大男嬰在長沙灣家中昏迷，送明愛醫院急症室搶救，早上10點死亡，男嬰快測結果陰性，個案轉交死因庭跟進。

【16:45】張竹君表示，基本上大部份院舍，無論老人院或殘疾院舍已經有爆發呈報，所以再沒新爆發呈報，其實都是預測之內，但已爆發或已確診呈報個案院舍，仍有院友有新發個案，雖然數字較早幾日低，昨日約100多宗，每間院舍有呈報可能有幾宗，數字都與社區感染數字下降有關，所以院舍情況有了改善，但不是完全受控。

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【16:43】醫院管理局總行政經理何婉霞表示，感謝內地援港醫療隊成員，在最困難時刻伸出援手支援，現時約350名病人在亞博治療，整體接收病人能力已加強。

【16:37】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日(30日)增加6981宗確診個案，多135宗死亡，第五波累計1138138宗個案，累計死亡7493宗，死亡率達0.66%。她表示整體確診數字低了一些，但就算兩大學預測，可能好大量人士在這段時間受感染，都有一大批人口未感染，這些未感染人口，應在這段時間，未打針要盡快打針，打完一針要盡快打第二及第三針。

【14:49】有市民早前申請司法覆核，挑戰政府實施「疫苗通行證」。案件今（30日）在高等法院處理其司法覆核許可申請。申請人指「疫苗通行證」對未有打疫苗的人士不公平，認為無助控制疫情。惟法官高浩文指措施是要保障公眾健康，指申請人的理據沒有合理可爭辯之處，拒批出許可。

▼3月30日 天水圍天盛苑盛泉閣圍封檢測▼



【15:37】沙田新翠邨新傑樓及天水圍天盛苑盛泉閣，因排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，今午被圍封檢測，政府目標是在明日(31日)完成此行動，但視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:27】政府早前預告，會在本周起，於圍封強檢的公屋大廈，為未接種新冠疫苗的70歲或以上長者翌日上門打針。負責疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權表示，會先在一座圍封強檢樓宇試行，今日（30日）亦到訪深水埗幸福邨一住戶，了解上門疫苗接種服務，為即將推出的疫苗到戶接種服務作準備。

【13:30】第五波確診個案近日緩慢回落，連續四日單日呈報確診數目跌破萬宗，過去14日曾有確診者居住的大廈數目亦稍有減少。據衞生防護中心最新更新的確診大廈名單，有6,313幢大廈榜上有名，較前一日的6,387幢減少74幢。

【12:13】港大學賽馬會防止自殺研究中心的研究顯示，過去兩周的自殺風險指數上升，上周更曾達危機水平，特別是對長者及中年人士屬高危群組。「生命熱線」執行總監吳志崑表示，今年1、2月熱線收到的來電已達2.2萬個，較上年度多50%，大部份與疫情有關，他們並發現，年紀愈大，困擾愈多，擔心感染後會否是「死路一條」；又因社交距離措施，令他們與親人隔絕，有被厭棄和遺棄的感覺，認為政府在防疫之下，亦要平衡長者需要。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，「一線通平安鐘」有一個數據庫，據了解有千多名長者用戶染疫，該會正主動接觸長者，提供不同協助，包括派發血氧儀。

【11:30】林鄭月娥表示，在3月21日已給予社會一個路線圖，如疫情不反彈及繼續下降，4月20日起分3階段的三個月逐步解除防疫措施，到第三個月已剩下不多，但口罩及限聚令似乎有一段日子，要等多一回。

【11:24】林鄭月娥表示，疫情個案逐步下降，要防感染，及加快病者復元，中醫藥發揮可能比西醫更好效應，中醫特質係「治未病」，故防感染有成效，浸大中醫院研出防感方，生產中希望多些人用，治癒復元可多用中醫藥。醫管局結予免費10次看中醫，服務仍可提升。

【11:08】林鄭月娥表示，昨日與國際商務委員會開會，以往做政務司司長時做主席，過去4年有緊密聯繫，邀請了商會成員、總領事及名譽領事有130人開視像會議，交代3月21日公佈會落實措施，回應了關注，工作會繼續進行。

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【11:06】行政長官林鄭月娥表示，由一月初第五波至今接近3個月，抗擊第五波如一月初所說，沒有逐步推進，一開始實施了最嚴厲措施，包括9個國家地方熔斷機制，多項社交措施限制，都今次1月7日全面收緊，經過了這3個月，完全明白香港企業及個人好多焦慮及關注，特別外國商會及金融機構在疫情是否保持到地位，及金融中心角色有關注。

【11:04】第五波疫情影響跨境貨運，香港貨櫃車主聯會主席林海達今早（30日）於港台節目表示，政府正試行在香港設臨時接駁場，本地車主提供貨櫃車，並由內地編配的內地司機，在內地取貨後跨境直送至香港的接駁場，再由本地司機作本地的運送。他指當局仍未交代一旦內地司機發生意外，保險應該如何安排；而且新措施下，本地司機的運送的路程大減令其收入也減少，影響到他們的生計，不少人有意轉行，他希望當疫情回落時，可回復原本的「點對點」運送方法。

【10:23】政府昨（29日）先後圍封四座大廈，其中粉嶺牽晴間第六座、及九龍灣麗晶花園第七座及第八座今早（30日）解封青衣長青邨青楊樓亦於今午解封。牽晴間第六座圍封期間發現2宗陽性個案，確診比率只有0.4%；至於九龍灣麗晶花園第七座及第八座則發現45宗陽性和3宗檢測結果為不確定個案，中招率4.2%。

【09:30】內地來港支援的中醫專家團昨日（29日）到港，以考察和支援香港抗疫的工作。香港註冊中醫學會會長陳永光今早（30日）於港台節目表示，中西藥可結合治療新冠肺炎，內地文獻證明有良好效果，不過現時受限於醫療體系，病人入院後未能接受中醫治療，中醫無法醫治重症病人。他表示，市民過往誤解中醫無法醫治急症、重症，期望專家團可為香港提供意見及經驗，港府亦可將中醫納入醫療體系。

▼3月29日 九龍灣麗晶花園7及8座3圍封檢測▼



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【08:00】第五波疫情下，院舍頻現爆發，逾半死亡個案均為院舍院友，全港僅約2%安老院舍「守得住」未有確診個案，位於清水灣的湛山寺寶德護理安老院是其中之一。院長李杏梨接受《香港01》專訪時指，除了院舍通背山面海夠通風外，高達97%的疫苗接種率，以及一年前已採取閉環管理，是抗疫關鍵。疫情近日稍有緩和，李杏梨鼓勵同業：「唔需要咁氣餒，最緊要大家齊心合力、堅守崗位。」

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【08:00】火炭駿洋邨最「著名」的事蹟，或許就是在疫情初期曾被用作臨時檢疫中心，其實駿洋邨的居民早已入伙安居，當中更包括了數十戶少數族裔人士。正所謂「遠親不如近鄰」，新屋邨入伙，建立鄰里網絡至為重要。巴基斯坦裔居民馬木德身體力行，自願擔當「樓長」，在疫情下除了不時上門探訪有需要的家庭、協助派發防疫用品，又義務將疫情資訊翻譯，向其他少數族裔居民轉達，「香港人好好，好關心人，我100%講真。」馬木德指，早已視香港為家，因此希望在工餘時間能盡力將少數族裔與社區連結，並發揮一己之長服務社區。

馬木德（中）前年12月與家人遷入駿洋邨，擔任「樓長」後，一家人不時與社工一起探訪邨內有需要的家庭。（受訪者提供圖片）

【07:30】被列作密切接觸者的V小姐（化名）向《香港01》表示，因同住母確診，且其自行快測呈兩條線，早前盡公民責任上報呈報平台，及後抽查覆檢呈陰性，竟被送往有確診患者正隔離的青衣社區隔離設施（又稱方艙醫院），惟何時可離開一直「無答案」。

V小姐稱，入營後等待逾30小時，到昨日（29日）下午始獲安排檢測，最令她憂慮是青衣方艙醫院有確診人士隔離，擔心共用浴廁等設施會「陰性變陽性」。更諷刺的是，確診母親正居家檢疫，自己卻被送到方艙，質疑當局安排混亂。《香港01》已向衞生署查詢，正待回覆。

【07:00】DSE中學文憑試將於4月22日開考，但目前每日新增確診個案仍逾7,000宗。教育局昨日（29日）表示，與考試及評核局會繼續密切留意疫情發展，並諮詢衞生專家意見，將於4月初公布是否如期開考。

對於學界近期廣傳考生在開考前主動染疫，以免考試期間中招而無法應考。新界校長會日前與考評局秘書長魏向東教授對話時，有校長批評主動染疫論「好自私自愚蠢」，有中招教師提到患病期間「一日瞓十幾個鐘」，明言若考生中招，根本無法溫書爭取好成績。魏向東呼籲未康復考生居家隔離期間，切勿帶病闖試場，一經發現，最嚴重會被取消全部成績。

▼2021年竹篙灣檢疫中心DSE試場安排▼



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【07:00】醫院管理局2月中成立「遠程醫療支援服務站」，聚集200名私家醫生，以專業知識解答病人困擾，已服務約4,000人次。高級行政經理梁樂行表示，一名懷孕已逾28周、透過試管嬰兒計劃懷孕的準媽媽致電求助，原來她因感到胎動減少而憂心忡忡，服務站的婦科醫生指示她如何數胎動，翌日醫生再次致電給她跟進，獲悉她已紓緩情緒困擾。

「遠程醫療支援服務站」接收由醫管局轉介個案，由私家醫生、退休醫生等解答患者醫療問題及情緒援助。（梁鵬威攝）

▼3月29日 長青邨青楊樓圍封檢測▼



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▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼清真寺3月29日介紹防疫措施▼



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▼3月29日 中央援港抗疫中醫專家組到港▼



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▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼

