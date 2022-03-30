疫情｜未能與親人相見覺被遺棄　生命熱線促政策需平衡長者需要

港大學賽馬會防止自殺研究中心的研究顯示，過去兩周的自殺風險指數上升，上周更曾達危機水平，特別是對長者及中年人士屬高危群組。「生命熱線」執行總監吳志崑表示，今年1、2月熱線收到的來電已達2.2萬個，較上年度多50%，大部份與疫情有關，他們並發現，年紀愈大，困擾愈多，擔心感染後會否是「死路一條」；又因社交距離措施，令他們與親人隔絕，有被厭棄和遺棄的感覺，認為政府在防疫之下，亦要平衡長者需要。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，「一線通平安鐘」有一個數據庫，據了解有千多名長者用戶染疫，該會正主動接觸長者，提供不同協助，包括派發血氧儀。



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求助人士擔心確診後影響家人

吳志崑今早（30日）在港台節目《千禧年代》表示，生命熱線的24小時熱線服務，在1、2月已接到2.2萬個來電，較去年度多50%，大部份與疫情有關，例如擔心確診後會影響家人，未知如何處理，部份人面對物資短缺問題，60歲以上的長者，面對的困擾愈多，他們一般只能以傳統方式接收資訊，速度較慢又未必準確，有人擔心染疫後會否是「死路一條」。

禁家庭聚會令長者覺被厭棄

吳志崑續指，在社交距離措施下，由於禁止跨家庭聚會，長者無法同時與多名兒女見面；本身又與外界溝通差，有被厭棄、遺棄的感覺，出現疏離感。他表示，長者重視家庭，明白防疫重要，但應考慮如何平衡長者需要，例如容許與子女孫兒見面。

吳志崑表示，任何人士有需要都歡迎致電熱線，號碼為2382000，並建議長者可建立新嗜好，例如種花養魚，並做適量運動。

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認為需主動接觸長者

王虹虹於同一節目表示，疫下有不少獨居長者離世的消息，相信部份人本身未自知受感染，然而一旦延遲發現，就可能有風險。她指現在情況已刻不容緩，需主動發接觸長者，「一線通平安鐘」有一個數據庫，現時有2.6萬個情況較高危的長者，即例如獨居，又或只有兩名長者同住等。她表示，由上周起，向高危長者派發血氧儀，已派發2,000至3,000個，相信數周內派發完成。

王虹虹續指，之後會於7至10日內，循環致電上述長者，詢問他們是否懂得使用血氧儀，並了解有沒有病徵，例如氣促、發燒，一旦有病徵，嚴重者會立即介入，並通知其家人。她表示，由於不少長者不懂使用快速測試套裝，故只派發血氧儀。

王虹虹又指，現時有約千多名長者感染後在家隔離，該會逐一致他們，了解會否欠缺物資、身體不適，之後會按其需要提供輔導。她又建議，未染疫的長者應盡早接種疫苗。