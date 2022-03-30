內地中醫專家組赴亞博提供加強用中藥意見　減長者死亡助調理康復

內地中醫專家組昨日抵港，考察和支援香港抗疫的工作。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，專家組會到亞博治療設施及醫管局中醫診所視察，指有關工作主要是為加強運用中醫藥提供意見。



▼3月29日 中央援港抗疫中醫專家組到港▼



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行程包括醫管局中醫診所 何婉霞：專家組都是頂尖專家

何婉霞表示，內地中醫專家組的行程包括前往亞博社區治療中心及中醫診所，主要是就加強運作中醫藥提供意見。她指，專家組都是「頂尖專家」，希望藉他們的意見，可以做到減重症及減死亡，同時協助病人康復。

她指，專家今日才展開行程，指亞博現時主力照顧長者，多有長期病患，相信中醫藥對病人的調理身體、復原及康復都有幫助。

▼18區中醫診所暨教研中心名單及地址▼



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18區中醫診所設遠程診症 康復者特別診療每日500人接受服務

她續指，疫情期間醫管局已在不同層面廣泛使用中藥，除了18區的中醫診所，亦有遠程診症治療，更推出新冠康復者可以接受10次中醫診所免費治療。她指出，參與總人數有1.5萬人，而第五波疫情下，中醫診症服務需求亦急升，每天約有500名康復者接受服務，相信未來會應用得更廣泛。