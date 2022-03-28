強制檢測｜增至20幢大廈　涉沙角邨、小西灣邨、唐明苑及大興邨等

本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局今晚（28日）再發出強制檢測公告，達20幢大廈被納入公告，是自本月22日恢復發出強制檢測公告，首度回升至20幢。名單當中全部均為公屋或居屋，當中包括柴灣小西灣邨瑞明樓、沙田沙角邨雲雀樓、將軍澳唐明苑唐富閣等，而屯門大興邨興耀樓亦上榜，為大興邨第四幢被納入強檢的大廈。

公告中指明，任何人士曾在指定時間內逗留於名單上的大廈超過兩小時，則需於周二（29日）至周三（30日）內進行核酸檢測。



▼3月28日強制檢測大廈全名單▼



▼3月27日 大埔廣福邨圍封檢測▼



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涉16幢公屋及4幢居屋 將軍澳及沙田區佔最多

因應多宗陽性檢測個案，今日有20個指明地方被納入強制檢測公告，是重推強制檢測以來最多。當局指，如在3月15日至3月28日期間，曾身處公告上大廈超過兩小時，則需於3月29日至3月30日期間進行檢測。

上榜大廈包括16幢公屋及4幢居屋，而各區中以將軍澳及沙田上榜大廈數目最多，同為三幢。將軍澳上榜的大廈涉及寶林邨寶仁樓、唐明苑唐富閣，以及翠林邨雅林樓；而沙田區則有沙角邨雲雀樓、馬鞍山利安邨利華樓及恆安邨恆月樓被納入強制檢測公告。新界東其餘上榜的大廈包括大埔富善邨善鄰樓及粉嶺雍盛苑雍萃閣等。

▼3月28日 廣福邨廣仁樓圍封檢測▼



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屯門大興邨興耀樓成邨內第四幢上榜大廈

在新界西方面，荃灣及葵涌亦分別有兩幢大廈上榜，荃灣的大廈包括梨木樹邨榮樹樓及象山邨秀山樓，而葵涌則為安蔭邨祥蔭樓及荔景邨日景樓。另外，屯門大興邨興耀樓亦上榜，是興盛樓、興平樓及興泰樓後，大興邨第四幢被納入強制檢測公告的大廈。

港島區方面，上榜的大廈涉及柴灣小西灣邨瑞明樓，以及筲箕灣東欣苑歡欣閣。而九龍區亦有兩幢大廈上榜，包括鑽石山鳳德邨紫鳳樓，以及藍田碧雲道225號康盈苑。

▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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當局表示，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。當局強調，市民不能使用快速抗原測試。

當局又指，政府明日（29日）將於荃灣梨木樹邨榮樹樓對出空地增設流動採樣站。另外，當局強調會繼續全力追蹤曾到過有關地方並可能受感染人士，並嚴肅跟進相關人士有否遵從檢測公告。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。

▼3月22日起強制檢測公告上榜大廈▼



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▼3月29日各區向公眾提供服務的流動採樣站▼

