政府向全民派防疫服務包　已完成近半包裝工作　先派三無大廈基層

港府將向全港市民派發共350萬份「防疫服務包」，民政事務局署理局長陳積志今日（31日）在電台節目中表示，包裝工作預計3日內完成，昨日（30日）已完成45%、即約160萬份服務包的包裝，將在4月2日開始派發，並於7日內、即4月8日或之前完成派發。



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已完成近半包裝工作

民政事務局署理局長陳積志指，有2000位公務員及17000名民間組織義工參與包裝工作，所有包裝中心在昨日早上9時投入工作，昨日已完成約160萬份防疫服務包，有信心可以在3日內完成包裝。

4月2日開始派發 先派基層社區

在包裝完成後，包裝中心將轉為派發及存放防疫包的地方，全港共130個派發點。派發工作會在4月2日開始派發，並於7日內、即4月8日或之前完成派發。當局會首先派員到「三無大廈」、較基層的社區，逐家逐戶派發。若然無人應門，當局會留下紙條，住戶稍後可持紙條到派發點領取防疫包。

至於公屋和私樓住戶，政府會透過管理處及法團派發。當中一些單棟式樓宇，或無太多空間存放大量防疫包，當局會事前與法團商量，定好到貨時間，到貨後由管理員及清潔工即時進行派發。

居於鄉郊的住戶，當局亦會透過鄉事委員會等組織安排上門派發。而無家者及少數族裔，都會經由一些機構協助派發。

民政事務局署理局長陳積志（資料圖片）

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物資數量夠3至4人家庭使用

陳積志表示，抗疫包內有20劑快測包、20個KN95口罩、2盒連花清瘟膠囊、1份抗疫資訊及心意卡，數量足以供3至4人家庭使用。不過，若有部分家庭人口較多，他們可以到派發點領取更多抗疫包。

派發抗疫包是心意 希望市民善用

近日疫情似乎已緩和，被問到現時才派發抗疫包時機上是否已太遲，陳積志並不認同，並提到政府一直有提供不同支援，續稱如早前特首林鄭月娥所講，今次派發抗疫包是政府及中央的心意，供市民「看門口」，希望市民善用。

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