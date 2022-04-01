方艙隔離遭惡意破壞　300宗廁板損毀　1個月錄600宗傢俱損壞

港府在第五波疫情期間，啟用多個隔離設施對抗疫情，部份設施由中央援建，但近日有住客卻不愛惜設施，更有人涉惡意破壞，包括以紙巾或衛生用品堵塞洗手間，3月才啟用的六個隔離設施中，竟收到600宗房內傢俱損壞報告、300宗踩踏坐廁板損壞的報告。雖然有關情況令清潔時間倍增，但有清潔工仍表示會「盡力做」，令下位住客舒適入住；提供管理服務的公司冀使用者珍惜由中央援建的設施，而保安局亦會嚴肅處理這類事件。



▼ 洪水橋、新田、皇后山邨隔離設施損壞情況 ▼



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皇后山邨及新田設施早前現糞跡

早前粉嶺皇后山邨及新田設施均被人惡意破壞，皇后山邨隔離營有單位的天花板及牆身留有糞跡；而新田方艙設施中亦有單位的地板、水煲出現糞跡，兩名人士已因涉刑事毀壞被捕。

保安局在3月起才啟用的6個設施內，即青衣、新田、港珠澳人工島、洪水橋、粉嶺馬適路及元朗潭尾設施，接獲2000項不正當使用報告，包括約600宗房內傢俱損壞、500宗亂掉濕紙巾引致塞渠及300宗踩踏坐廁板損壞的報告。

▼3月31日 港珠澳人工島隔離設施▼



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有污跡無法清理需要更換用品設備

在港珠澳人工島擔任清潔工作的王家裕指，自己早前從事美容業，但見疫情期間市民對隔離設施的需求，而美容業亦被勒令停業，遂到隔離設施擔起清潔工作，為抗疫出一分力。

她提到，工作期間曾見住客不愛惜設施，例如踩爛廁板、紙巾扔滿地、床褥枕頭現污跡，令她要花更多時間清潔，平時清潔平均只需15分鐘，但遇到前述情況，要花多達45分鐘才能完成清潔，有時更無法撤底除去污跡，以致要更換用品及設備。

她續指，上周大雨期間情況較為惡劣，不時在床上見到鞋印，更出現遍地食物殘渣，但她表示仍會「盡力做」，確保下個住客能舒適地入住。

在港珠澳人工島設施擔任清潔工作的王家裕指，曾見住客不愛惜設施，例如踩爛廁板、紙巾扔滿地、床褥枕頭現污跡。（歐嘉樂攝）

▼ 港珠澳人工島隔離設施房間及清潔情況 ▼



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洗手間堵塞冀住客珍惜設施

中海物業服務保安總監李喬奇指，亦有設施的洗手間被紙巾或衛生用品堵塞，透露前線服務同事見情況感到不開心，而且設施由中央援建，得來不易，冀使用者珍惜設施。

涉刑事成份會轉交執法部門

保安局抗疫特遺隊成員黃嘉偉指，3月26及27日洪水橋設備的男廁內，也發現廁板及尿兜遭人惡意破壞，直指局方會嚴肅處理這類事件，若涉及刑事成份，將會轉交執法部門。

他稱，這類行為不但影響其他隔離人士，更影響自己，因為破壞者在入住期間都有機會要再次使用有關設施。局方亦打算在入住須知作相關提醒，而現時每日都有巡查小隊檢查設施是否完好。

▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼

