01FactCheck｜山東威海抗疫人員瞓體育館　誤傳為內地援港醫務

社交媒體和通訊群組突然流傳片段，稱內地援港醫務，要在體育館內「打地舖」，更有人留言認為香港人「虧待」、「不配做人」。不過這些都是假消息。

有關短片實為山東省威海南海新區管理委員會官方微博發布，是該地區抗疫人員的情況。其實片中多處可見端倪，包括場館規模及觀眾席位置和顏色與亞博不符，而短片內有數個鏡頭拍攝出體育館的外圍，其中有模糊顯示該處為「文康活動中心」。事實上，內地援港醫務人員，全部安排入住酒店，閉環管理。



有關短片實為山東省威海的情況，由威海市人民政府新聞辦公室官方微博發放。（資料圖片）

3月13日山東威海官方微博發布

多個社交媒體包括Facebook及微信流傳一段影片，片中有約百身穿全套保護衣的人員，睡在一個看似為體育館的場地中，並配上相近的文字描述，稱內地援港醫護不是住酒店，而是在亞博「打地鋪」。

不過，有關短片事實上最初由山東省的威海市人民政府新聞辦公室官方微博，於3月13日上載，短片中為當地的情況。

片中佈置如體育館 與亞博明顯不同

短片中亦有多處可以分辨到該處非亞博，環境佈置相差甚遠。短片中的處所明顯空間較細，並採用木地板、藍色樓梯及橙色觀眾席座椅，類似體育館的裝潢，而亞博是以黑色為主調，地皮非以木條鋪設。

短片亦有拍攝相關人員離開時的情況，可見門口位置以簡體字寫上「發展體育運動 增強人民體質」的字句，亞博並沒有類似設計。最後的鏡頭更隱約可見標示了該處為「活動文康中心」，可見絕非香港的亞博。

▼亞博館社區隔離設施▼



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醫管局安排酒店 內地醫護閉環式管理

醫管局早前已回覆查詢，指內地醫療隊沒有入住迪士尼度假區的酒店，但已安排合適酒店及來往亞博館的專用工具。館內亦增設了相應配套，例如更衣、休息及員工後勤設施供工作人員使用。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻日前於疫情記者會上亦表示，內地醫護以閉環式管理，穿合適裝備，在治療區內連續工作4小時，期間不會換崗位飲食、休息，完成工作後才離開區域，並會按安排另作編配。

▼3月14日 首批內地援港醫護經深圳灣口岸抵港▼

