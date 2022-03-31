HA Go周五起免註冊預約指定診所　逾2.1萬患者獲處方新冠口服藥

本港新冠疫情仍然持續，本港引入兩款新冠口服藥後，早前已在公立醫院、社區治療設施、指定診所及安老院舍已投入使用。

衞生防護中心今（31日）表示，截至昨日（30日），公立醫院已為逾21,600名病人處方默沙東及輝瑞藥廠研發的兩款新冠口服藥。醫院管理局總行政經理何婉霞指，醫管局「已經盡可能為合適嘅病人處方」，至於入住暫託中心的確診輕症長者，經中心醫療站醫生評估為合適處方，公立醫院收到處方後會即時安排藥物，讓醫療站人員可到醫院取藥，最快即日已可提供予長者使用。

另外，醫管局的「HA Go」應用程式將更新，明日（4月1日）中午12時起，市民更新程式後，便可免註冊會員，直接預約指定診所服務，包括未曾在醫管局登記或使用醫療服務、持有其他身份證明文件人士皆能透過程式預約。



▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



何婉霞表示，醫管局將協助私家醫院、私家醫生及暫託中心提供新冠口服藥，現在入住暫託中心治療的長者，有部份是較早前已在醫院接受治療，已在康復中、正等待快速抗原測試結果轉陰性，另有部份則是經安老院舍轉介的輕症長者。長者經暫託中心醫療站醫生評估，如合適也會獲處方新冠口服藥。

醫院管理局總行政經理何婉霞表示醫管局已經盡可能為合適病人處方

她解釋，公立醫院收到處方後，會即時為暫託中心長者安排藥物，讓醫療站人員可以到醫院取藥，如醫管局早上收到處方指示，最快下午已可提供藥物，即日供長者使用。 她續指，暫託中心一直都是接收等候快測結果轉陰性的出院病人，如有需要處方口服藥，或在醫院接受治療時，已曾服用。

▼2月21日 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



+ 2

醫管局︰已為私家醫院簡化借用口服藥程序

至於暫託中心口服藥的使用量，食物及衞生局副局長徐德義指，入住暫託中心的病人，在住院時或已使用過口服藥，當暫託中心開始接收院舍長者後，「見到呢幾日先有用口服藥」。

何婉霞補充，部份暫託中心長者都是近兩天才由安老院舍轉去，「唔係有病徵咁轉去」，因此目前處方的數字是個位數，但未有具體數據。

何續說，醫管局已為私家醫院簡化借用口服藥的程序，為它們提供彈性，「借住一定嘅數量」，可以留作備用，處方的用途亦無分別。

+ 3

1.4萬患者經「ＨA Go」預約指定診所 周五更新後可接受免註冊會員預約

醫管局的手機應用程式「ＨA Go」的預約指定診所功能將更新，何婉霞說，明日中午12時，預約指定診所功能會擴展到第二階段，屆時市民只要更新程式，便可免註冊會員，直接預約服務，未曾在醫管局登記或使用醫療服務、持有其他身份證明文件的人士皆能預約。

早前的首階段預約服務，主要為曾在醫院登記，或使用醫療過公立醫院服務人士才能用「ＨA Go」預約。何表示，「ＨA Go」應用程式自3月18日起，已有14,000名確診病人使用，並成功預約指定診所。

▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼

