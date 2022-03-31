HA Go周五起免註冊預約指定診所 逾2.1萬患者獲處方新冠口服藥
本港新冠疫情仍然持續，本港引入兩款新冠口服藥後，早前已在公立醫院、社區治療設施、指定診所及安老院舍已投入使用。
衞生防護中心今（31日）表示，截至昨日（30日），公立醫院已為逾21,600名病人處方默沙東及輝瑞藥廠研發的兩款新冠口服藥。醫院管理局總行政經理何婉霞指，醫管局「已經盡可能為合適嘅病人處方」，至於入住暫託中心的確診輕症長者，經中心醫療站醫生評估為合適處方，公立醫院收到處方後會即時安排藥物，讓醫療站人員可到醫院取藥，最快即日已可提供予長者使用。
另外，醫管局的「HA Go」應用程式將更新，明日（4月1日）中午12時起，市民更新程式後，便可免註冊會員，直接預約指定診所服務，包括未曾在醫管局登記或使用醫療服務、持有其他身份證明文件人士皆能透過程式預約。
▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼
何婉霞表示，醫管局將協助私家醫院、私家醫生及暫託中心提供新冠口服藥，現在入住暫託中心治療的長者，有部份是較早前已在醫院接受治療，已在康復中、正等待快速抗原測試結果轉陰性，另有部份則是經安老院舍轉介的輕症長者。長者經暫託中心醫療站醫生評估，如合適也會獲處方新冠口服藥。
她解釋，公立醫院收到處方後，會即時為暫託中心長者安排藥物，讓醫療站人員可以到醫院取藥，如醫管局早上收到處方指示，最快下午已可提供藥物，即日供長者使用。 她續指，暫託中心一直都是接收等候快測結果轉陰性的出院病人，如有需要處方口服藥，或在醫院接受治療時，已曾服用。
▼2月21日 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼
醫管局︰已為私家醫院簡化借用口服藥程序
至於暫託中心口服藥的使用量，食物及衞生局副局長徐德義指，入住暫託中心的病人，在住院時或已使用過口服藥，當暫託中心開始接收院舍長者後，「見到呢幾日先有用口服藥」。
何婉霞補充，部份暫託中心長者都是近兩天才由安老院舍轉去，「唔係有病徵咁轉去」，因此目前處方的數字是個位數，但未有具體數據。
何續說，醫管局已為私家醫院簡化借用口服藥的程序，為它們提供彈性，「借住一定嘅數量」，可以留作備用，處方的用途亦無分別。
1.4萬患者經「ＨA Go」預約指定診所 周五更新後可接受免註冊會員預約
醫管局的手機應用程式「ＨA Go」的預約指定診所功能將更新，何婉霞說，明日中午12時，預約指定診所功能會擴展到第二階段，屆時市民只要更新程式，便可免註冊會員，直接預約服務，未曾在醫管局登記或使用醫療服務、持有其他身份證明文件的人士皆能預約。
早前的首階段預約服務，主要為曾在醫院登記，或使用醫療過公立醫院服務人士才能用「ＨA Go」預約。何表示，「ＨA Go」應用程式自3月18日起，已有14,000名確診病人使用，並成功預約指定診所。
▼3月30日 林鄭月娥及三司11局長包裝「防疫服務包」▼