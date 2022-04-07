茶療｜飲茶可防疫抗疫?南非國寶茶與鑽石黃金齊名 高抗氧化及消炎

疫情之下留在家的時間變多，不妨沖杯茶享受閒情之餘，又可增強身體抵抗力，一舉多得。茶類選擇眾多，紅茶、綠茶、黑茶、白茶等等數之不盡，但說到茶療，不可不提與鑽石和黃金齊名，合稱「南非三寶」的南非國寶茶。又被稱作南非茶的南非國寶茶有甚麼厲害之處，能夠與鑽石和黃金齊名？立即認識這種被譽為全球50大最健康之一的食品！



國寶茶與鑽石和黃金，合稱「南非三寶」。

有位屯門街坊婆婆，提到自己的孫子因父母離異而變得憂鬱，每晚嚴重失眠，更有自殘行為，令作為祖母的她十分擔心。我送了一些南非國寶茶給婆婆，讓她沖泡給孫子喝。一星期之後，婆婆回來購買了大批國寶茶。原來孫子喝了之後，睡得很好，情緒問題亦有所改善。感恩！一杯茶可能改變了一個人的命運。 南非國寶茶品牌Laager香港負責人Kennith

解決憂鬱和睡眠問題 內服外敷可改善濕疹和痛風

Kennith提到自己本身也有痛風和失眠問題，飲用南非國寶茶後情況得以舒緩。他亦知道香港有一位就讀中醫和營養學的母親，將南非國寶茶以飲用和外敷兩種方法，成功改善了丈夫和兒子的體質及濕疹問題。

南非國寶茶品牌Laager香港負責人Kennith表示，自己的三高痛風和失眠問題因飲用南非茶而得以舒緩。

國寶茶具有改善情緒問題和皮膚問題的作用。（圖片：ingimage）

獨特針葉狀茶葉 產自南非又稱博士茶

南非國寶茶（Rooibos Tea）是南非特產，來自開普敦北部山區獨有的紅色灌木叢樹。這種植物生長期約18個月，約1米高、2米寛，國寶茶茶葉是採集自根部30至40公分以上的位置。一般茶的茶葉外表都是一塊塊，而南非國寶茶則是針葉狀。

南非國寶茶的歷史相當猶久。早於18世紀初，歐洲人到南非便發現當地土著收割一種特別的野生茶葉並沖泡成茶。19世紀初，俄羅斯人Benjamen將這種茶引入歐洲，此後南非國寶茶便在歐洲盛行。到了1968年，一位博士發現南非茶具有抗敏的特性，她在1994年因此獲得國際發明獎，南非國寶茶因而又稱為「博士茶」。

南非國寶茶（Rooibos Tea）是南非特產，來自開普敦北部山區獨有的紅色灌木叢樹，茶葉是針葉狀的。（圖片：southafrica）

多功效天然草本保健茶 含豐富礦物質及九種微量元素

南非國寶茶含豐富的天然礦物質，因而具有多種養生和保健功效。首先，當中所含的類黃酮和多酚兩種特別元素，前者具高抗氧作用，有助人體對抗衰老、病毒、致癌物、各種毒素和過敏物質，後者則能減少壓力荷爾蒙形成，有助改善睡眠質素，並提升整體生理健康和情緒健康。而且，南非茶含有九種人體必需的水溶性微量元素，包括鐵、鉀、銅、鋅、鈣、鎂、氟、錳和鈉。南非醫學研究理事會首席科學家穆勒教授的研究更發現，國寶茶含有可改善血糖的成份，並計劃將其應用於治療方面。

國寶茶於2015年獲紐約《時代雜誌》評為全球50大最健康的食品之一，是入選食品當中唯一的茶類。

此外，國寶茶在修身和美容方面亦有功效。研究指，國寶茶可減少22％新脂肪形成，可在吃大餐前飲用；國寶茶所含的微量元素鎂有軟化大便的作用，有助解決秘便問題。另外，國寶茶有修復皮膚屏障、提升免疫力的功效；患有濕疹、皮膚痕或過敏人士飲用國寶茶或將茶葉敷於患處，有助改善情況。

國寶茶不止外表獨特，與一般茶最大的不同之處是國寶茶不含咖啡因、草酸或茶碱，而且低單寧酸，因此孕婦、長者和小朋友都適合飲用。南非國寶茶於2015年更獲紐約《時代雜誌》評為全球50大最健康的食品之一，是入選食品當中唯一的茶類。

全球學術界研究國寶茶 中醫列舉多項功效

南非國寶茶對健康的好處備受學術界和醫學界關注，在網上數據庫PubMed便有至少200多個、來自世界各地大學或醫療機構針對國寶茶的研究報告，進一步肯定了國寶茶對健康的益處，其中更包括中醫方面的研究。

去年4月，北京中醫院大學中醫學院的研究*指，國寶茶的中藥藥性推斷為味甘，性平，歸腎、脾、心經；具補腎益精、益氣健脾、養陰生津、寧心安神的功效，可用於腰酸神疲，性欲淡漠、倦怠乏力、肢體沉重、胃脘疼痛、津傷口渴、內熱消渴、煩躁失眠等。

令國寶茶更受注目的是，去年11月由開普敦半島科技大學進行一項研究#指出，國寶茶可抑制病毒感染並在新冠肺炎疫情中具有保護心臟、肺部和腎臟的作用。

去年11月由開普敦半島科技大學進行一項研究指出，國寶茶在新冠肺炎疫情中具有保護心臟、肺部和腎臟的作用。

識飲識揀 Laager南非國寶茶

南非國寶茶全身都是寶，相信讀者都躍躍欲試。市面上有不少國寶茶品牌，而歷史猶久的Laager始於1945年，是南非傳統地道品牌，亦是全球第二大的國寶茶品牌，其出產的國寶茶質素相當優質，為100％南非生產及包裝，有南非政府出口証及產地證明，更是唯一獲得南非心臟及中風基金認可的保健茶。

Laager是南非著名品牌，自然也十分著重國寶茶的質素，從茶色便可得知。坊間大部分品牌所出產的國寶茶都是深琥珀色或淺檸檬綠色，前者的茶味過濃，後者則過淡。Laager出產的國寶茶茶色是優質的淺琥珀色，因為茶葉取自豐盛的樹冠位置，當中芽、嫩葉和枝杆的比例恰到好處。

國寶茶有紅茶及綠茶之分；茶葉經天然生晒發酵後會成紅茶，未發酵風乾則成綠茶。兩者的功效並無大分別，惟綠茶會有更強的抗氧化成分；味道方面，綠茶則較清新。Laager 原味紅茶味道獨特， 略似涼茶與香港人口味接近。 除了原味和綠茶之外，還有三種味道選擇，並分別有額外功效，例如柑橘薑味有助舒緩感冒；蔓越和櫻桃味帶有果香，適合用來做果茶，也可與梳打汽水或酒精飲品混合；洋甘菊薄荷味清爽，尤其具備改善睡眠質素、止咳化痰和紓緩偏頭痛的作用。

Laager國寶茶的性質平和，適合大部分人士；血壓低者飲用時，建議加入紅棗和桂圓；胃寒者則可加入薑片；蠶豆症者則應慎飲。沖泡方法簡單，以300ml滾水沖泡，焗5至8分鐘，待溫度合適時即可飲用。飲用的份量視乎個人喜好，抗氧化作用在飲後1小時可發揮最大功效；可每日於睡前飲一包，幫助入眠；三高人士則每日早、午、晚各一包，7至14天可見情況改善。除了沖泡，Laager國寶茶也可用作食材或製作甜品。

Laager品牌的國寶茶茶色是優質的淺琥珀色，因為茶葉取自樹冠豐盛位置，當中芽、嫩葉和枝杆的比例恰到好處巧妙聚成近港人味道。

參考資料：

*PMID: 33982505

#PMID: 34422116

（以上資料及圖片由客戶提供）