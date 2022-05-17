教育局推短片展示STEM教學成效　價值觀教材鼓勵幼兒認識中華文化

教育局課程發展處推出多元化的學與教資源，當中為推廣STEM教育，局方新推出一套短片，展示學校以數學科帶動跨學科學習STEM的成功經驗；在推動價值觀教育方面，教育局製作一套新教材，鼓勵幼兒認識中華文化及中國人的身份，從小建立正面的態度和行為。



新製作的「STEM教育 由數學科帶動跨學科學與教例子」短片，展示一所學校以數學科為切入點，於課堂內外帶動跨學科STEM學習活動的成功例子，包括探究近視和隱形眼鏡的學習活動，介紹推行STEM教育的方法和成效。短片中的學校透過數學建模的教學活動，幫助學生靈活運用數學知識，結合其他STEM範疇所學，以解決現實生活情境的問題。

在短片中，分享經驗的學校透過參與教育局數學教育組的協作計劃，發展一系列以數學應用為基礎的STEM課堂學與教活動，如探究近視和隱形眼鏡的學習活動，促進學生跨學科學習。

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課程發展處又製作一系列價值觀教育學與教資源，支援幼稚園加強推展價值觀教育。最新系列的「認識中華文化」學與教資源，包含故事簡報和故事創作小舞台活動資源套，以支援教師通過閱讀和「動手做」的延伸活動，促進幼兒對中華文化的認識，並認識作為中國人的身份，令他們從小建立正面的價值觀、態度和行為。

其中故事簡報——《公公婆婆，你們真棒！》資源套，通過配合幼兒生活經驗的故事，重點宣揚尊敬長輩、長幼共融的訊息，並向幼兒介紹端午節的傳統活動和食品、流傳至今的中國童玩，以及中國功夫與太極拳等；故事創作小舞台——讓幼兒從遊戲中學習資源套，附有故事創作小舞台書冊、故事人物手指偶，以及多張靜電貼，供幼兒與同輩共同創作故事。

教育局將於本月下旬向全港參與「幼稚園教育計劃」的幼稚園派發上述資源套；有關學與教資源亦已上載本局網頁，供幼稚園及家長下載及使用。