疫市加價｜教育局公布下學年教科書平均售價升1.9%　僅35%凍價

「疫情暑假」完結，各校分階段復課，學校同時要準備2022/23學年教科書。教育局今日（20日）公布新學年教科書價格，以供學校在編訂下學年書單時作參考。雖然疫情打擊經濟，但整體而言，下學年課本的平均價格較去年上升約1.9%，而凍價的印刷課本及電子課本佔整體約三成半。



教育局：加幅仍屬溫和

教育局表示，在疫情雨課本出版社與不少行業一樣也受到影響，局方亦呼籲課本出版社繼續履行企業社會責任，定價時盡量克制。就整體而言，下學年印刷及電子課本的平均價格較去年上升約1.9%，加幅仍屬溫和；而凍價的印刷課本和電子課本佔整體課本約三成半。

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25萬學童領取書簿津或綜援

教育局表示，明白家長關注子女的購書開支，一直推行多項穩定課本價格的措施，並提供免費且多元化的網上學與教資源供教師參考及學生自學。政府亦通過「學校書簿津貼計劃」或綜援，為有經濟需要的學生提供資助。在2021/22學年，受惠於上述計劃的學生人數約25萬，約佔全港中小學生人數37%，津貼總額達12億元；當局也於2019/20學年為每名中學日校、小學和幼稚園學生提供2,500元學生津貼，並由2020/21學年起恆常化，以減輕家長在教育支出方面的財政負擔。

發言人表示，公民與社會發展科的課本評審小組則正評審中四及中五級課本，預計可供學校於2022/23學年選用。教育局將會適時將通過評審的公民科課本的資料上載至「適用書目表」網頁，供學校參考。

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